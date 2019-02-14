Смерть под плитой: россиянин погиб в Корее

Россиянин трагически погиб в Южной Корее 14 февраля. Как сообщает «Рёнхап», несчастный случай произошел в городе Чхонджу на заводе по производству бетонных конструкций для мостов.

По данным полиции, 61-летнего мужчину придавило плитой массой 2,8 т во время ее перемещения.

Начато расследование, устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего. Полицейским также предстоит выяснить, как на предприятии соблюдалась техника безопасности.

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В тот же день другая трагедия унесла три жизни в южнокорейском городе Тэджон. Люди погибли в результате взрыва и начавшегося после него пожара на заводе по производству боеприпасов. Взрыв произошел в 8:42 по местному времени (2:42 мск). На место происшествия прибыли 40 единиц пожарной техники. Возгорание удалось локализовать в течение часа. Пожарные начали проверку для установления причин взрыва.

За год это второе подобное ЧП в компании. В мае 2018 года в результате взрыва и последующего пожара на предприятии в Тэджоне двое рабочих погибли, трое получили серьезные ожоги.

Отметим, что российские граждане нередко получают травмы или погибают на рабочем месте. 2 января скончалась 26-летняя жительница Сосново-Озерска Еравнинского района Бурятии. Она выпала из окна высотного здания в Инчхоне. Девушка работала в местной клининговой компании, предположительно, нелегально. В Южную Корею россиянка приехала в сентябре прошлого года.

В день трагедии девушка с тремя коллегами начала убираться в 49-этажном доме «Чэмитонпхо Таун». По словам коллег, россиянка была в хорошем настроении, шутила и смеялась, а потом начала работу, сообщали в rg.ru. Когда дело дошло до 28-го этажа, коллеги обратили внимание, что девушка, которая работала в небольшой комнате одной из квартир, куда-то исчезла. Посмотрев вниз, они увидели, что она уже лежит на клумбе на первом этаже дома.

По официальной версии следствия, россиянка выпала во время мытья окон, хотя местная полиция и нашла в ее телефоне «записку пессимистического характера». У погибшей осталась трехлетняя дочь.

Также 2 января в море в районе южнокорейского порта Пусан обнаружен мертвым российский моряк. Тело было найдено Службой береговой охраны Республики Корея (СБО РК) в заливе Камчхон недалеко от холодильных хранилищ. Известно, что погибшему мужчине было 56 лет. По словам сотрудников СБО РК, на теле не было видимых следов каких-либо ранений, он был одет. Как предполагают, погибший упал в море с причала и утонул, по факту смерти полиция начала расследование.

27 декабря прошлого года 29-летний сотрудник завода, производящего запчасти, попал под станок. Предприятие находится в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо к югу от Сеула. По данным «Рёнхап», мужчина был этническим корейцем по фамилии Пак, приехавшим из России на заработки. Он работал в секции по оцинковке деталей с мая на законных основаниях.

В августе 2018 года в Южной Корее также на рабочем месте погиб еще один житель Бурятии.

Приехав в страну, 36-летний мужчина устроился на стройку. Однако в первый же рабочий день скончался от остановки сердца. По предположениям родственников, на состояние его здоровья могла повлиять аномальная жара, установившаяся в стране на тот момент.

Летними днями столбики термометров по стране приближаются к отметке в 40 градусов. От жары на некоторых шоссе стал плавиться асфальт. В ряде районов начались перебои с электричеством, так как везде были включены кондиционеры, что резко увеличило нагрузку на сеть.

В том же месяце в мотеле южнокорейского города Кванчжу найден труп 21-летнего россиянина. Тело обнаружил знакомый покойного, который проживает в городе Инчхон. Знакомый сообщил по телефону матери умершего, она заявила в полицию Инчхона, а после этого инчхонские правоохранительные органы сообщили коллегам в Кванчжу. До сих пор остается неясным, почему знакомый покойного сам не заявил в полиции об обнаружении мужчины.

Полиция Кванчжу ведет расследование инцидента, но пока отказывается выдвигать какие-либо версии. Известно, что россиянин въехал в мотель 1 августа и сразу оплатил за месяц проживания вперед. В последний раз его видели по камерам наблюдения 3 августа, заходившим в гостиницу, которую он после этого не покидал.