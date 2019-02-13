Сладкая жизнь в колонии: что нашли в «усадьбе» Цеповяза

Опубликовано новое видео о комфортной жизни члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии №3 Амурской области. Ролик выложил 13 февраля пользователь YouTube Сергей Перин.

На записи виден двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика был показан в первом видео, выложенном в январе.

Реклама

Оба ролика сопровождаются закадровыми комментариями, предположительно, самого Цеповяза, однако осужденный не показывается в кадре. Его бывшая жена ранее сказала РЕН-ТВ, что «голос похож», но отметила, что может ошибаться.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба — пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — рассказал Перин РИА «Новости».

Подлинность видео подтвердили в региональном управлении ФСИН. Там отметили, что видео относится к тому же периоду, что и появившиеся в прошлом году фотографии о «роскошной жизни» Цеповяза в колонии, где он позировал с мобильным телефоном в руке и за столом с крабами, икрой и шашлыками.

В конце прошлого года также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими, вероятно, заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче».

В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза. Однако представитель ФСИН опровергли эту информацию: на записи запечатлена комната психологической разгрузки в колонии.

«Это старые кадры. У людей была целая подборка фотографий и видеороликов, которые они пытались продать за достаточно большие деньги в различные СМИ и даже нам пытались продать, но это странно. Там речь шла о десятках тысяч долларов. Поначалу у СМИ интерес был, но сейчас цена падает», — заявил в эфире «Говорит Москва» замглавы ФСИН Валерий Максимов.

Материалы проверок уже были переданы в следственные органы, подчеркнули в ведомстве. По словам Максимова, с Цеповязом на данный момент «вопрос закрыт». Всех виновных в попустительстве наказали и уволили, прокуратура и Следственный комитет возбудили уголовные дела.

Сам Цеповяз в данный момент переведен из ИК-3 в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, сообщает в среду пресс-служба УФСИН по Амурской области. Новое местонахождение заключенного не раскрывается. Также отмечается, что «переезд» произошел на время следственных действий – вероятнее всего, в связи с делом о нарушении внутреннего распорядка колонии.

Осужденный член «банды Цапков» формально находился на пасеке не просто так: некоторое время он числился ее работником. Однако, как показала проверка, «трудился» и отдыхал Цеповяз с многочисленными нарушениями режима.

Он мог находиться там только в установленное для этого время, и от камеры до пасеки его должны были сопровождать конвоиры.

«Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть, я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — иронизировал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Вопрос с пристрастием» на канале «Эфир» в декабре.

Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что

Цеповяз получил «усадьбу» с пасекой, потому что является «козлом-долгосрочником».

«По моим наблюдениям, Цеповяз на 90% является активистом, а по-нашему попросту сказать «козлом», который сотрудничает с администрацией и поэтому получил эти преференции. Но, тем не менее, если принято решение выращивать этих пчел и производить этот мед, кто за ним будет смотреть? Ведь не человек, который осужден на 2,5-3 года. Потому что он освободится и надо нового обучать. На такую должность берут долгосрочника (осужденного на длительный срок лишения свободы), который на долгую дистанцию будет становиться специалистом. То есть его поставили потому что он: а) козел; б) долгосрочник», — заявил Орский.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов криминальной группировки Сергея Цапка, которая действовала на территории Краснодарского края в 90-е и в начале 2000-х годов. В течение этого времени участники банды убили 19 человек.

Осенью 2010 года они убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей. После этого преступная группировка была раскрыта. Через три года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет и 10 месяцев.