Два года в морозилке: испанец убил и расчленил россиянку

В испанском городе Алькала-де-Энарес обнаружено тело 22-летней девушки русского происхождения. Об этом ообщает газета El Pais. По данным местного издания, убитую девушку зовут Дарья. В детстве она была удочерена испанской супружеской парой.

Об исчезновении уроженки России стало известно после того, как ее мать в конце декабря 2018 года написала заявление в полицию. Испанка рассказала, что больше года не могла выйти на связь с дочерью. Она также отметила, что отношения с Дарьей у нее складывались не лучшим образом.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний испанец Мануэля Морено, который несколько лет состоял в отношениях с потерпевшей. Мужчина работает официантом в местном баре. При обысках в его квартире было обнаружено тело 22-летней девушки — в расчлененном состоянии оно находилось в холодильнике вместимостью 100 литров.

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Правоохранители считают, что Дарья была убита в этой квартире еще в 2017 году. Сам же Морено свою вину не признает — кроме того, он отказался давать показания. Как пишет El Pais, работодатель подозреваемого Вероника Наварро пребывает в шоке от произошедшего. По ее словам, Мануэль не был похож на человека, способного на жестокое убийство.

Еще об одном убийстве гражданки РФ стало известно в октябре 2018 года. Тогда в студенческом общежитии бельгийского города Кортрейк были обнаружены тела 20-летней россиянки и выходца из Афганистана. Силовики зафиксировали следы насильственной смерти — в том числе удары ножом. Позже полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 31-летнего гражданина Ирана.

Похожий инцидент произошел годом ранее. 16 июля 2017 года в многоквартирном доме, расположенном в испанской Валенсии, было обнаружено тело 32-летней россиянки.

Убийству гражданки РФ предшествовал пожар, который, по данным местных следователей, умышленно устроил ее обидчик. Патолого-анатомическая

экспертиза выявила, что причиной смерти стали многочисленные удары по голове.

Кроме того, из-за пожара тело девушки сильно обгорело. Предполагаемый преступник был задержан. В российской дипмиссии в Испании позже уточнили, что у погибшей остался семилетний сын.

Еще одно убийство россиянки произошло в июне 2017 года в североитальянском городе Кириньяго, который расположен рядом с Венецией. Как выяснили следователи, инцидент произошел в доме 50-летнего итальянца Стефано Перале, который состоял в близких отношениях с 30-летней Анастасией Шакуровой. В июне он пригласил девушку и ее друга, 31-летнего неополитанца Бьяджо Джуниор Буономо, к себе в гости.

Затем, будучи в состоянии сильного нервного возбуждения, хозяин дома убил двух своих гостей. Через некоторое время он самостоятельно вызвал полицейских и рассказал о произошедшем.

Об убийстве силовики сразу сообщили в российское генконсульство в Италии. «Мы стали заниматься этим делом и получили подтверждение того, что Анастасия Шакурова действительно была гражданкой России. Мы связались с родителями женщины, которые проживают в Комсомольске-на-Амуре, и сейчас оказываем им содействие в организации срочного приезда в Италию», — заявили тогда в дипмиссии. Там отметили, что после завершения следственных действий тело россиянки будет передано ее родственникам.

Как писали местные СМИ, позже 50-летний Стефано признался, что убил свою приятельницу на почве ревности. Он якобы признался, что подмешал в напиток Шакуровой и ее друга наркотическое вещество. В итоге он задушил женщину в спальне, а затем начал избивать ее спутника палкой. Неополитанец пытался сбежать, однако Перале догнал и убил его. Тело мужчины было найдено в луже крови перед входом в дом злоумышленника.

Адвокат подозреваемого Маттео Лаццаро заявил, что его подзащитный во время инцидента был в состоянии сильнейшего стресса. «Ранее Перале не привлекался к судебной ответственности и вообще никогда не имел дела с органами юстиции», — добавил юрист в разговоре с РИА «Новости». Тогда он отметил, что его клиента поместили под арест в венецианскую тюрьму «Санта-Мария-Маджоре».