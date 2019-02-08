Прощание с должностью: Путин уволил генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких генералов МВД РФ, СК РФ, ФСИН и МЧС. Подписанный главой государства указ опубликовали в пятницу, 8 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Свои должности, согласно документу, покинули три генерала МВД: начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов, замминистра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов. Также поста лишились два генерала СК —старший помощник главы Следкома генерал-майор юстиции Ирина Зейберт и руководитель следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев.

Кроме того, от должности освободили и первого замглавы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковника юстиции Александра Расстрыгина.

В этом списке также значится имя начальника Управления ФСИН по Кировской области генерал-майора внутренней службы Владимира Никитеева.

Должности больше не будут занимать и три генерала МЧС — начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер и начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин. С ними свой пост покинет первый замначальника Южного регионального центра МЧС полковник внутренней службы Николай Басов.

Тем же указом российский лидер назначил начальником Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову, а начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД — Олега Ильиных.

До этого назначения Ильиных был начальником ГУ МВД по Курганской области, а Казакова временно исполняла обязанности начальника миграционного главка МВД России.

Также, согласно документу, должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД теперь будет занимать полковник полиции Александр Быков, а официального представителя МВД полковника полиции Ирину Волк назначили помощником министра внутренних дел РФ.

В конце января Владимир Путин освободил от должности статс-секретаря — замминистра юстиции Юрия Любимова. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания.

Любимова назначили замминистра юстиции в 2009 году, а статс-секретарем — заместителем министра юстиции он стал в июне 2012 года. До этого он работал в Минэкономразвития и в Росреестре. Кстати, в последнем он был первым заместителем руководителя. Любимов является действительным государственным советником юстиции первого класса.

До этого волна увольнений прокатилась по силовым структурам в конце августа, когда Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 15 генералов.

Службу были вынуждены оставить руководители главного управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун, ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев и ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов.

Утвержденные президентом кадровые перестановки охватили и систему МВД. Постов тогда лишились главы управления МВД России по Брянской области Валентин Кузьмин и УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.

Российский лидер также отправил в отставку заместителя руководителя ГУМВД по Нижегородской области Григория Ткаченко, начальника ГУМВД по Саратовской области Андрея Бойко и замглавы ГУМВД по Кемеровской области Игоря Коршунова.

Под сокращение попали также сотрудники Следственного комитета. Свои должности оставили руководитель СУ СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин и первый замруководителя военного СУ СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Увольнения не обошли стороной и руководителей трех управлений ФСИН — по Республике Коми Игоря Ванеева, по Волгоградской области Павла Радченко и по Омской области Сергея Корючина.

Тем же указом президент назначил начальником управления МВД России по Республике Крым генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, который ранее руководил ГУ МВД по Алтайскому краю. Бывшего главу крымского управления МВД Сергея Абисова глава государства уволил еще в начале лета.