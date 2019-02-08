Лечение в долг: коллекторы избили и выселили ветерана войны

Пермские следователи расследуют уголовное дело об избиении 90-летнего ветерана ВОВ и перепродаже его квартиры. Об этом говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, в июне 2018 года дочь ветерана решила воспользоваться услугами «экстрасенсов», чтобы вылечить астму.

За диагностику и «лечение» в августе женщина перевела мошенникам около 1,5 млн рублей. Однако это не остановило их — злоумышленники продолжили вводить в заблуждение женщину и выставлять ей новые счета.

Когда у пермячки закончились деньги, она обратилась в компанию, выдающую микрокредиты. Женщина хотела взять денежный займ под залог своей квартиры. Однако вместо этого сотрудники компании заключили с дочкой ветерана договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн рублей. При этом выплатили ей лишь 450 тыс. рублей. «После этого они перепродали квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путем завладели ею», — пояснили в Следственном комитете.

В конце января 2019 года неустановленные лица избили 90-летнего ветерана и угрожали применить насилие к его дочке. Они заменили входную дверь и запорные устройств в их квартире. «Тем самым они воспрепятствовали законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире, причинив им тем самым существенный вред», — считают следователи.

Отметим, что в отношении «экстрасенсов» силовиками возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Тем временем, дело в отношении микрокредитной организации возбуждено по части 4 статья 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия». Обвиняемым грозит штраф размером до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или же лишение свободы на срок до десяти лет.

На данный момент следователи допрашивают свидетелей и потерпевших по этим уголовным делам. Кроме того, силовики осматривают места происшествий, обыскивают офис микрокредитной компании, а также изымают необходимую документацию, которая касается сделок с квартирой ветерана ВОВ.

«По уголовным делам задержаны в качестве подозреваемых 4 человека, имеющих отношение к произошедшим событиям, связанным с отчуждением квартиры. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения», — добавили в СК по Пермскому краю. Дело взято на личный контроль главой Следкома Александром Бастрыкиным.

В конце января 2019 года в Ставрополье были задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в убийстве и ограблении 97-летней ветерана ВОВ Надежды Стратийчук. По данным следствия,

10 января злоумышленники пролезли в окно дома пенсионерки, расположенного в селе Курсавка. Затем они накрыли Стратийчук одеялом, жестоко избили и похитили у нее 20 тыс. рублей. Спустя два дня от полученных травм женщина скончалась в больнице.

В тот же день силовики возбудили уголовное дело по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Через две недели по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Следователи выяснили, что ранее они были знакомы с ветераном. Весной 2018 года ростовчане устанавливали ей пластиковое окно. Тогда же они похитили у нее порядка 120 тыс. рублей.

СК позже опубликовал видео допроса подозреваемых. «Бабушка сказала: «Не трогайте меня, я отдам вам все». Я растерялся. Она показала на шкаф, я взял пакет и красную папку, в которой находились документы и 20 тыс. рублей. Потом ушел», — рассказал один из молодых людей. Его приятель признался, что ударил ветерана по голове. «Я даже не знаю, за что ее ударил. Понятия не имею», — добавил он.

Надежда Стратийчук ушла на фронт в 20 лет. Сначала она служила в зенитно-артиллерийском дивизионе, а затем перешла в зенитно-ракетный полк ПВО. В январе 1944 года она демобилизовалась по болезни и вернулась в село Курсавка, где до пенсии проработала медсестрой в районной больнице.

В родном селе ветерана проживают 12 тыс. человек. Многие из них знали Надежду Стратийчук. По словам местных жителей, она участвовала во многих районных мероприятиях и даже сочиняла стихи. «Надежда Михайловна была легендарной личностью, бодрой, веселой, прекрасной рассказчицей. Она занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, школьники слушали ее, затаив дыхание. Портрет ветерана висит на одном из зданий нашего села. А в честь ее родного брата — Героя Советского Союза — названы школа и улица», — рассказал РИА «Новости» глава Курсавского сельсовета Александр Гулый.

Он отметил, что последний раз видел Стратийчук 4 января, когда пришел поздравлять ее с 97-летием. По его словам, пенсионерка была в прекрасном настроении. «Как обычно, прочитала нам стихи собственного сочинения», — заключил Гулый.

В ноябре 2018 года следователи закончили расследование дела в отношении Галины Гусейновой, Сенника Нарояна и Размика Акобяна, которые обвиняются в убийстве жительницы блокадного Ленинграда и старейшего работника Мариинского театра Нины Мациной.

По данным СК, Гусейнова была сотрудницей благотворительной организации и занималась уходом за 93-летним ветераном. Она знала о наличии у одинокой женщины сбережений и ценных вещей. Осенью 2017 года злоумышленница создала преступную группу (вместе с Нарояном и Акобяном) и разработала план нападения на пенсионерку. Уже 20 ноября 2017 года Гусейнова и Нароян проникли в квартиру блокадницы, в то время как Акобян следил за обстановкой у входа в дом.

Злоумышленники кулаками избили блокадницу, а затем задушили ее. Из квартиры была похищена банковская карта потерпевшей, 130 тыс. рублей наличными, а также фото с ее автографом в рамке. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.