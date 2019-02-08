«Неуправляемое движение»: как самолет врезался в столб

Самолет Sukhoi SuperJet 100, выполнявший рейс Тюмень — Москва, врезался в фонарный столб во время движения к месту стоянки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Домодедово».

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«Пострадавших нет. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. Причины инцидента установит комиссия», — заявили в аэропорту.

Известно, что инцидент произошел 6 февраля около 20.00 по местному времени. На борту самолета находились 63 человека, в числе которых пятеро членов летного экипажа. Московское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Столичная транспортная прокуратура в свою очередь проверит данный инцидент на соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным СК, самолет потерял управление из-за наледи на рулежной дорожке в аэропорту. Такую же версию приводят в авиакомпании «Ямал», которой принадлежит Sukhoi SuperJet 100.

«Несмотря на предпринятые экипажем действия по остановке самолета с использованием экстренного торможения колес и реверса тяги обоих двигателей, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения. В результате были повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе перевозчика.

В «Домодедово» в свою очередь сообщили, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превысил норму из-за работы спецтехники и применения реагентов.

Это не первый инцидент в аэропорту за эту неделю. 3 февраля самолет Airbus A321, выполнявший рейс Сочи-Москва, после приземления выкатился с места стоянки на грунт. Сотрудники «Домодедово» оперативно вернули борт на стоянку. Повреждений лайнер не получил.

Еще одно ЧП произошло 11 декабря в аэропорту Нерюнгри. Самолет Boeing 737-800, который выполнял рейс Нюренгри-Якутск, при взлете задел хвостовой частью ВПП и получил небольшие повреждения части обшивки. Командир борта решил вынужденно прекратить полет и полностью остановить воздушный борт.

Как заявили в региональном отделении Росавиации, причиной инцидента стала «попытка взлета самолета с центровкой, превышающей предельное значение, из-за рассадки пассажиров по салону не в соответствии с центровочным графиком, рассчитанным экипажем». Также в ведомстве отметили, что летный экипаж неправильно выполнял свои обязанности.

Против пилота Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» возбудили уголовные дела по части 3 статьи 11. 3 КоАП РФ «Повреждение воздушного судна» и части 8 статьи 11. 5 КоАП РФ «Нарушение центровки воздушного судна». В конце января его оштрафовали на 12,5 тыс. рублей.

Об этом заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство также вынесло представление об устранении нарушений в адрес гендиректора авиакомпания «Якутия». К дисциплинарной ответственности также привлечены шесть должностных лиц перевозчика — в том числе членов руководящего состава.

Похожий с сегодняшним инцидентом случай произошел в феврале 2018 года. Тогда самолет DHC-8-200 авиакомпании «Аврора» задел крылом столб освещения, установленный в связи с масштабными строительными работами на аэродроме Южно-Сахалинска. Борт планировал вылететь в японский город Саппоро.

«Самолет с разрешения служб УВД выполнял маневрирование до исполнительного старта, двигаясь согласно разметке, нанесенной на перроне аэропорта», — заявили в авиакомпании «Аврора», владеющей воздушным судном.

Там отметили, что в результате инцидента самолет DHC-8-200 повредил законцовку правого крыла. «На борту находился один пассажир. Никто не пострадал. Рейс был задержан на 2,5 часа. После замены воздушного судна он был успешно выполнен», — сообщил перевозчик. По факту произошедшего в Дальневосточном территориальном управлении Росавиации запустили проверку.