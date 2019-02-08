Работала целая банда: отравителей Скрипалей стало больше

Правоохранительные органы Великобритании считают причастными к инциденту в Солсбери уже пятерых россиян — накануне было начато расследование в отношении еще двоих подозреваемых. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники в службах безопасности.

«Новые подозреваемые выдали себя за туристов, чтобы получить визу в прошлом марте, и сейчас, предположительно, уже вернулись в Россию», — пишет издание. Отмечается, что полиция проинформирует правительство о собранных уликах «в течение нескольких недель».

По данным журналистов, новая пара фигурантов выполняла только вспомогательную роль. Свою поездку они якобы совершали отдельно от главных подозреваемых в причастности к отравлению — Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Накануне британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий россиянин: его якобы зовут Сергей Федотов, он также является сотрудником ГРУ, как и основные подозреваемые Петров и Боширов. При этом, как сообщают ресурсы Bellingcat и The Insider, Федотов также причастен к еще одному отравлению, произошедшему в апреле 2015 года.

Так, по неподтвержденным данным, он прилетел на болгарский курорт Бургас 24 апреля и должен был вернуться в Москву рейсом из Софии 30 апреля. Однако по факту вылетел он 28 апреля, причем из Стамбула. В этот же день стало известно об отравлении болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, а также его сына и одного из подчиненных, пишет Bellingcat. Более того, как якобы показали анализы мочи Гебрева, он был отравлен ядом из группы органофосфатов — к ней же относится и «Новичок» из дела Скрипалей.

Необычное поведение Федотова правоохранительным органам удалось отследить и в марте прошлого года, когда стало известно об отравлении Скрипалей, продолжают журналисты. По данным Bellingcat, он отменил регистрацию на рейс, когда до него оставалось всего несколько минут, а через два дня вернулся в Москву через одну из европейских столиц.

«Неизвестно, почему Федотов не сел на рейс. Но в последнюю минуту он отменил свою регистрацию и регистрацию своего багажа», — заявил источник The Telegraph. Основываясь на этой информации, журналисты предположили, что Федотов остался в стране, получив информацию о том, что Сергей Скрипаль выжил в результате отравления.

Как отмечает издание, Федотов ездил в Великобританию не под своим настоящим именем. Касательно то, чем он занимался на территории Великобритании, СМИ также выдвинули ряд предположений. Кто-то считает, что его задачей была перевозка отравляющего вещества, в то время как по другой версии он выполнял разведывательную миссию и должен был сообщить Петрову и Боширову, когда Скрипали выйдут из дома. Не исключается также, что Федотов руководил всей операцией из базы в Лондоне.

Посольство России в Великобритании, в свою очередь, скептически отнеслось к новым данным британских спецслужб, назвав их «информационным вбросом».

«Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на «информированные источники», — ответил представитель посольства. — Это позволяет регулярно напоминать публике о «применении Россией химического оружия» без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit».

Напомним, что о возможном третьем фигуранте в «деле Скрипалей» стало известно еще в прошлом году. Как ранее сообщали СМИ, Федотову 45 лет, и он якобы вместе с Петровым и Бошировым наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство. В частности, в 2014 году «отравители» летали следить за бывшим офицером ГРУ в Чехию. Однако довести начатое до конца им не удалось — по данным местных СМИ, офицеры чешских спецслужб якобы помогли экс-полковнику раскрыть слежку, после чего Петрова и Боширова отправили обратно в Россию. Официального подтверждения опубликованной информации нет, однако, как известно из открытых источников, в 2014 году власти Чехии выслали из страны «по соображениям безопасности» троих россиян.

Международный скандал разгорелся после того, как 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по «делу Скрипалей». Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва отрицает какую бы то ни было причастность России к данному делу. Кроме того, Россия неоднократно предлагала свою помощь в проведении расследования по этому делу, однако каждый раз получала отказ.