«Дадим оценку»: Кадыров разбирается с дракой чеченцев в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оценить действия задержанного в Крыму за драку помощника постпреда республики Мурада Саидова. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку», — написал Кадыров, комментируя ситуацию.

Лидер республики отметил, что оружие, изъятое у Саидова во время задержания, является травматическим и на него, как и на «стрелковые боеприпасы» есть все необходимые документы. Что касается причины конфликта, то, по словам Кадырова, основанием для него послужили «взаимные претензии по бизнесу». Кроме того, как отметил чеченский лидер, оба участника драки являются чеченцами, которые были знакомы на протяжении длительного времени и поддерживали деловые отношения. Он добавил, что все разногласия между мужчинами будут улажены.

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«Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — подчеркнул Кадыров.

Несмотря на то, что ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики, Кадыров его слова опроверг. Он сообщил, что Мурад Саидов является одним из помощников постпреда на общественных началах. Однако распространенную СМИ информацию, о том, что задержанный занимал должность заместителя постпреда, глава Чечни не подтвердил.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что в Крыму по подозрению в вымогательстве был задержан Мурад Саидов — помощник представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева. Задержание произошло после драки в ресторане в городе Саки. По данным СМИ, в полицию поступил анонимный звонок: источник сообщал, что участники конфликта были вооружены.

Приехавшие на вызов правоохранители действительно обнаружили вооруженных людей, которые избивали чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева.

По данным источника радиостанции, ранее он отказал Саидову в передаче доли в бизнесе. Отмечается, что у задержанных было изъято несколько единиц стрелкового оружия, в том числе, золотой пистолет, а также боеприпасы.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказался в поддержку российской журналистки Ольги Скабеевой, которую толкнул и оскорбил депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Инцидент произошел в Парламентской ассамблее Совета Европы, где Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко: сначала ее толкнул один из представителей прессы, следом так же поступил и Береза. Преграждая путь к собеседнице, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

По мнению Кадырова, если бы подобная ситуация произошла в Чечне или другом регионе России, и пострадала бы при этом украинская журналистка, это спровоцировало бы международный скандал. Однако в ситуации со Скабеевой Запад предпочел промолчать. «А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — написал глава Чечни.

Он также обратился к украинцам и призвал их внимательнее присмотреться к нынешним руководителям страны, а также порекомендовал украинскому депутату принести Скабеевой свои извинения. «Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — лично обратился к нему глава Чечни.

Сам Борислав Береза, ответивший на обращение Кадырова, извиняться отказался. Кроме того, он заявил, что не воспринимает угрозы главы Чечни серьезно, и если бы реальная опасность была, то его бы уже проинформировали об этом сотрудники СБУ. Береза также подчеркнул, что не планирует нанимать охрану.

«Я хожу по улицам Киева сам, <…> использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?», — заявил депутат.

Однако, по прошествии нескольких дней, мнение Березы резко изменилось. Он заявил, что он понимает, что Кадыров способен вызвать «каких-то наемников». «Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат. Украинские правоохранители, в свою очередь, угрозы реальными не считают и выделять Березе охрану не планируют.