Опасные связи: как следователи страдают от дела Арашукова

Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбек Булатов подал рапорт об отставке со своего поста. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, это произошло накануне — перед тем, как

7 февраля по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина была запущена проверка в отношении Казбека Булатова и заместителя руководителя СКР по региону Арсена Езаова.

Внутренняя проверка в ведомстве связана с делом сенатора Рауфа Арашукова, задержанного по подозрению в участии в преступном сообществе и совершении ряда других преступлений. Сотрудников СКР по Карачаево-Черкесии вызвали в Москву в головное ведомство.

Реклама

«Кроме того, с К.Булатовым и А.Езаовым, как и рядом других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву, проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В четверг, 7 февраля, в Мосгорсуде рассматривалась жалоба на арест 32-летнего члена Совфеда Рауфа Арашукова, который содержится в карантинной камере следственного изолятора «Лефортово». Защита сенатора просила перевести его под домашний арест, который он мог бы отбыть в собственном доме в Подмосковье. Адвокат Рауфа Арашукова аргументировал это тем, что в СИЗО «Лефортово» его подзащитный находится в «нечеловеческих условиях».

Другой защитник Арашукова, Сергей Шишов, также заявил, что в камере изолятора подследственному некомфортно — в частности, из-за того, что он содержится вместе с мужчиной, осужденным на 18 лет лишения свободы за террористическую деятельность.

Сам Рауф Арашуков заявил по видеосвязи: «Говорили, что это карантин, но было похоже на карцер. В течение пяти дней никакого внимания, я отказался от их еды. Ни еду ни вещей ничего не передали. Испачкали мое имя, меня грязью поливают. Я трое суток уже не сплю, чтобы вы просто знали».

Между тем, по словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, сенатор не подавал жалоб на условия содержания, а камера, в которой он находится, оборудована старым телевизором и холодильником. Кроме того, на днях члены ОНК заявили, что Рауф Арашуков начал питаться приготовленной в СИЗО едой: в тюремном магазине подследственный купить продукты не может, поскольку родственники еще не пополнили его личный счет.

На заседании суда следствие попросило оставить без изменений меру пресечения для сенатора Арашукова: представители СК считают, что пока идет сбор доказательств, член Совфеда может оказать давление на следователей.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний в Совфеде. Генеральный прокурор Юрий Чайка лично зачитал представление о лишении 32-летнего политика статуса неприкосновенности, которое члены СФ поддержали единогласно. В зале при этом присутствовали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело, фигурантом которого стал Арашуков.

Во время выступления Чайки сенатор пытался уйти с заседания, но спикер Валентина Матвиенко сказала ему, чтобы тот вернулся на место. По ее словам, сенатор отказался взять слово и дать пояснения.

Сенатору инкриминируют участие в преступной группировке, убийство двух человек в 2010 году и давление на свидетеля. По версии следствия, по его заказу был убит глава общественного движения за права черкесов «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков. С Арашуковым у него произошел конфликт из-за того, что общественник якобы отказался работать на политика: тот требовал от Жукова устроить митинг протеста и сорвать заседание парламента, чтобы напугать главу республики и заставить его сделать Арашукова председателем правительства КЧР. Киллер, рассказавший об обстоятельствах убийства в 2018 году, сообщил, что Арашуков заплатил за устранение общественника миллион рублей.

Другой жертвой политика, как полагает следствие, стал кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Трое исполнителей убийства признались, что изначально политика не собирались убивать — только запугать. Шебзухова избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся в карман за оружием, и его застрелили.

Сам сенатор своей вины не признает и считает задержание «политическим заказом». Он остается в СИЗО до 30 марта. До этой же даты продлен арест еще шестерым задержанным фигурантам дела, включая отца сенатора — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова — и его двоюродного брата Руслана Арашукова.

Руслан, как и Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов, занимал пост руководителя северо-кавказских энергетических предприятий. Также задержан был исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз», глава филиала «Газпром Ставрополь» Алан Кятов. Еще два фигуранта — и.о. исполнительного директора компании «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и его коллега из «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков — объявлены в розыск. По данным следствия, все они входили в ОПГ под руководством Рауля Арашукова и обвиняются в хищении газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей.

После ареста сенатора правоохранители обыскали помещения, имеющие отношение к Арашуковым. В частности, там были обнаружены золотые слитки, коллекция оружия, а также крупная сумма наличных денег.

Некоторые СМИ также сообщили, что при обысках обнаружились люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовая банкнота из чистого золота. При этом в декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн рублей, а его жены — 96 тыс. рублей.

Следователи обнародовали кадры из квартиры в Санкт-Петербурге, где прошли обыски по «делу Арашукова». По интерьеру помещение практически идентично квартире площадью 260 кв. м, выставленной на продажу на сайте элитной недвижимости за 99 рублей. При этом в декларации о доходах Арашукова за 2016 и 2017 год квартира такой площади не значится. Зато там указаны приусадебный участок площадью 4,5 тыс. кв. м, а также три жилых дома по 890, 438 и 148 кв. м. Помимо этого, в собственности его семьи находятся две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м., говорится в документе.