Зимний дождь: в Москве будет сыро и слякотно

В пятницу, 8 февраля, москвичей ждет теплая и комфортная — по зимним меркам — погода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем в столице будет -2…0°С, а ночью температура опустится до -5…-3°С. Местами пройдет небольшой снег. Ветер в течение дня юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного выше нормы 750 мм рт. ст.

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Попасть в обычно закрытые места и почувствовать себя практически вип-персоной легко смогут присоединившиеся к акции «День без турникетов», в рамках которой для зарегистрировавшихся горожан проведут бесплатные экскурсии по столичным предприятиям. Так, в 12:00 состоится экскурсия в культурный центр «Хитровка» — небольшой театр, расположенный в подвалах XVIII века. Здесь в свое время Пушкин впервые зачитывал «Евгения Онегина», а Горький представлял «На дне». Организаторы расскажут об истории центра и покажут, как работает световое сценическое оборудование.

В 10:00 и 14:00 состоится экскурсия на один из московских часовых заводов, где покажут процесс производства этих точных механизмов, а также дадут подержать драгоценные слитки. В тот же день в 10:00 предлагается пойти в Мастерскую кузнечного дела и самим изготовить подкову. Тем же самым, к слову, можно будет заняться в то же время в субботу.

В этот день с приближением скандинавского циклона осадки в Москве усилятся. Днем 9 февраля температура составит -2…0°С, ночью -8…-6°С. Весь день будет идти мокрый снег — местами с дождем. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон по-прежнему слегка повышен, 749 мм рт. ст.

Что нам снег, что нам дождик проливной, когда манит халява за собой? 9 февраля Государственному историческому музею исполнится 147 лет, и в честь этого вход в учреждение, а также во все его филиалы (в том числе Палаты бояр Романовых и Музей Отечественной войны 1812 года) будет бесплатным. Не упустите шанс и себя показать, и то, как жили люди в прошлом, посмотреть!

10 февраля, в воскресенье, москвичей ждет пасмурная, сырая погода с дождем, мокрым снегом и гололедицей. При этом дневная температура подрастет до -1…+1°С.

Ночью ожидается -4…-2°С. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 746 мм рт. ст., что соответствует норме.

Любителям иностранных языков — а, в особенности, шведского — советуем посетить павильон «Рабочий и колхозница», где в воскресенье преподаватель шведского языка расскажет о непереводимых словах, отражающих особенности культуры этой страны. На лекции также обсудят шведский минимализм, нордическое спокойствие и стремление к равенству полов, присутствующие в языке шведов. После занятия все желающие смогут остаться на просмотр фильма «Nice People» на языке оригинала с субтитрами. Начало в 16:00, участие в мероприятии бесплатно, но не забудьте зарегистрироваться.

В начале новой недели в Москве сохранится слякотная сырая погода с дождями, мокрым снегом и гололедицей. Днем синоптики прогнозируют 0…+2°С. Ночью температура практически не изменится, будет -1…+1°С. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферный фон такой же, как и в воскресенье: 746 мм рт. ст.

В такую, мягко говоря, неприятную погоду советуем поменьше находиться на улице. Лучше сходите на лекцию доцента факультета психологии МГУ Елены Рассказовой, которая будет посвящена психологии бессонницы — и, судя по анонсу, слушатели не заснут от скуки.

Эксперт раскроет самые распространенные причины нарушения сна, а также расскажет, как отдыхали наши предки два века назад, и почему так сложно бывает расслабиться жителю современного мегаполиса. Лекция начнется в 19.00 в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Вход свободный — нужна лишь предварительная регистрация.

Во вторник, 12 февраля, погода не изменится. Жителей столицы также ждет дождь, мокрый снег и гололедица. В общем, вы уже догадались, лучшие друзья на это время — зонтик и обувь с максимально рифленой подошвой. Дневная температура составит +1…+3°С, ночная -1…+1°С. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 мм рт. ст.

13 февраля, в среду, в Москве сохранится слякотная и сырая погода. В городе буде облачно, временами дождь, мокрый снег. Также прогнозируется гололедица. Температура днем прогнозируется в районе +1…+3°С, ночью -1…+1°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферный фон снова вернется в норму и составит в этот день 746 мм рт. ст.

Если у вас есть любимый человек, и вы вместе с ним традиционно отмечаете День Св. Валентина, самое время начать подготовку к празднику. В свободное время пройдитесь по торговым центрам в поисках подарков, а вечером не забудьте забронировать столик в кафе или ресторане.

В четверг, 14 февраля, в столицу нагрянет холодный атмосферный фронт. Он понизит температуру воздуха и практически прекратит осадки.

Днем похолодает до -5…0°С, местами небольшой снег. Ночью же температура опустится до -8…-3°С. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с. А вот давление, в отличие от показателей термометров, напротив, резко подрастет и составит 757 мм рт. ст. Что ж, такой мороз легко растопить горячим сердцем и пылкими признаниями — а если признаваться временно некому, то уютным вечером в теплом доме.

15 февраля, в пятницу, на погоду в Москве будет оказывать влияние антициклон — температура понизится, а в облаках появятся прояснения, поэтому днем соскучившиеся по свету горожане смогут увидеть солнце, а морозоустойчивые романтики и астрономы ночью — растущую Луну и звезды. Осадков не ожидается. Дневная температура составит -6…-1°С, ночью подморозит до -9…-4°С. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Атмосферный фон повысится до 763 мм рт. ст.