«Уральский Чикатило»: найдены новые жертвы маньяка

Обнаружены новые жертвы уральского маньяка. Житель Екатеринбурга Алексей Фалькин обвиняется в совершении трех изнасилований – вдобавок к еще восьми насильственным действиям сексуального характера и трем убийствам, за которые он был пожизненно осужден в октябре 2018 года.

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Как сообщили в СК по Свердловской области, от действий маньяка в 2006 году пострадали 18-летняя девушка и десятилетняя девочка, а в 2012 году — 66-летняя женщина. Следователи отметили, что преступления были раскрыты в 2017-2018 годах, однако только сейчас появились результаты судебных экспертиз, доказывающие, что злоумышленником является именно Фалькин.

36-летнего мужчину будут судить по ряду статей, среди которых изнасилование, покушение на изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера и угрозы убийством. При этом он уже приговорен к пожизненному сроку за серию преступлений: три убийства и восемь изнасилований (в том числе двух несовершеннолетних). Их он совершил на протяжении 12,5 лет: с октября 2004 года по апрель 2017-го.

Фалькин служил во внутренних войсках МВД, а затем работал в МЧС пожарным спасателем и подрабатывал частным извозом. На момент совершения преступлений у него была жена и двое детей. В 2013 году его арестовали и осудили на 3 года и 8 месяцев за изнасилование. Маньяк взялся подбросить учительницу из отдаленного поселка, завез ее в лес и, угрожая отверткой, надругался над девушкой.

Из колонии он вышел по УДО за примерное поведение и устроился на работу токарем. Жена от него ушла, забрав детей, но он вскоре стал жить с другой женщиной.

Как выяснится позже, это было не первое его преступление. Он убил и изнасиловал трех женщин (1984, 1962 и 1986 годов рождения) в 2004, 2005 и 2017 годах.

Одну женщину 1975 года рождения он также попытался убить в 2012 году, но ее спасли двое мужчин, прибежавших на крики жертвы.

Во время совершения некоторых из преступлений Фалькин находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечали в региональном СК. «В большинстве случаев нападал он на ранее незнакомых женщин и девушек, которых встречал в темное время суток в малолюдных местах. Для того, чтобы сломить сопротивление потерпевших, злоумышленник угрожал им убийством, применял к ним физическое насилие в виде ударов руками, а также ножами и отверткой. Убийства обвиняемый совершил в отношении тех женщин, которые оказывали ему наиболее активное сопротивление», — добавили следователи.

Поймать маньяка удалось только в 2017 году, после резонансного убийства молодой мамы Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. 15 апреля 30-летняя Ирина, мать пятилетнего ребенка, шла в гости в своей подруге, живущей буквально в соседнем доме, в руках она несла бутылку вина. Как следует из материалов суда, мужчина подъехал к ней на Renault Logan (перед этим он целый день колесил по Екатеринбургу в поисках жертвы и в итоге решил поехать в соседний населенный пункт).

Девушка разговаривала по телефону с подругой, Фалькин напал на нее со спины. Угрожая ножом, мужчина потащил ее к ближайшему подвалу. Как сообщает издание «Уралинформбюро», в этот момент мимо проходила пожилая женщина.

Ирина, чтобы спугнуть насильника, крикнула ей: «Мама!», но пенсионерка не отреагировала. Кроме того, странную пару заметил мужчина, но он решил, что это семейные разборки, и не стал вмешиваться.

Дотащив девушку до подвала, Фалькин начал ее насиловать. Ирина два раза ударила мужчину бутылкой по голове, но его это не остановило. В исступлении он нанес ей около 40 ударов ножом. Труп он отвез на машине в лес в районе 329 км Серовского тракта. Там он надругался над телом: вырезал половые органы и спрятал их в пакет. Останки женщины, пакет и нож он закопал в разных местах, после чего помыл залитый кровью коврик и убрал его обратно в багажник.

Гражданский муж Ирины забил тревогу тем же вечером. Девушку искали практически всем городом. На следующий день заметили следы крови у входа в подвал дома, где живет подруга Вахрушевой. Машина преступника попала на камеры видеонаблюдения; в ее багажнике под ковриком оперативники обнаружили следы стекшей туда крови. Мужчину задержали и провели с ним следственный эксперимент, во время которого над ним едва не устроили самосуд местные жители.

Во время расследования и суда Фалькин пытался имитировать психическое заболевание, утверждая, что слышит голоса в голове, якобы приказывающие ему убить кого-нибудь.

Однако эксперты начали сомневаться в его невменяемости, когда он подозрительно разумно заявил, что не обращался к психиатру, потому что «его жизни пришел бы конец».

В итоге мужчина был признан вменяемым.

12 октября 2018 года Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор Фалькину, осудив его на пожизненный срок в исправительной колонии особого режима. Такое наказание назначено путем сложения всех сроков по всем нарушенным статьям УК. Кроме того, мужчину обязали выплатить штраф в размере 2,33 млн рублей, из которых два миллиона — в пользу матери убитой Ирины Вахрушевой.

В конце января 2019 года стало известно, что дело Фалькина пересмотрит Верховный суд РФ. «Фалькин обжаловал приговор в ноябре. Сейчас он знакомится с протоколом. После того, как он закончит, апелляция будет передана в Верховный суд», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.