Отбирают последнее: Захарченко отдаст еще полмиллиарда

Генпрокуратура направит в суд иск об обращении почти 500 млн рублей, принадлежащих экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, в пользу государства. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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«В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск к широко известному полковнику Дмитрию Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно — об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества. На общую сумму, в этот раз, 484 млн рублей», — сообщил Куренной в программе «Эфир».

В качестве соответчиков по иску пройдут пять близких Захарченко людей, через которых он скрывал свои доходы. ГП уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества экс-полковника на сумму более 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года суд удовлетворил его, а летом следующего года Следственный комитет заявил, что изъятые деньги поступили в госбюджет.

Тем не менее, пояснил Куренной, силовики продолжили проверки. «В результате были получены сведения о наличии у экс-сотрудника органов МВД иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении иска», — пояснил он.

Так, прокуроры обнаружили у экс-силовика недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс., а также ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. Также силовики выявили счета, на которые Захарченко получал деньги за сдачу своей недвижимости в аренду. На них лежали 35 млн рублей.

Проверка установила, что данными средствами бывший полковник распоряжался с помощью третьих лиц. «Других родственников и близких лиц, которые могли бы передать им соответствующие средства, они не имеют. В числе соответчиков по новому иску по большей части те люди, которые уже фигурировали в иске 2016 года», — рассказали в Генпрокуратуре. Там отметили, что на счетах и в банковских ячейках соответчиков было обнаружено еще порядка $2,5 млн.

Отметим, что 5 февраля суд в Москве начал рассматривать по существу другой иск Генпрокуратуры — в отношении одного из фигурантов дела Захарченко, сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Ведомство хочет обратить его 380 млн рублей в пользу государства. Сенин женат на сестре «полковника-миллиардера». По версии СК, он являлся посредником экс-офицера МВД при получении взяток.

Всего ГП хочет изъять у бывшего сотрудника ФСБ 28 объектов недвижимости, которые расположены в Москве и Московской области, а также пять дорогих автомобилей.

Правоохранители считают, что все это имущество Сенин записал на 15 родственников и друзей, которые проходят по иску в качестве соответчиков. Посредниками экс-силовика также могли быть его гувернантки, уборщицы и водитель.

Напомним, что Дмитрий Захарченко был главой управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Полковника задержали в сентябре 2016 года — ему предъявили обвинение в получении взятки размером 7 млн рублей.

При обыске в квартире его сестры силовики обнаружили склад с деньгами в разной валюте на сумму почти 9 млрд рублей. В мае 2018 года стало известно, что из этой суммы пропало порядка 230 млн рублей. Недостачу выявили сотрудники одного из подразделений Сбербанка и сообщили о ней в полицию.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, а также воспрепятствование осуществлению правосудия.

Согласно информации СК, в 2014 году полковник инициировал проверку ряда предприятий, который занимались поставками продуктов и ресторанным бизнесом. От одного из владельцев ресторанов Захарченко и его сообщники потребовали взятку в $5 млн. В итоге бизнесмен передал злоумышленникам лишь $800 тыс. Через год они потребовали от предпринимателя карту, дающую скидку 50% в сети рыбных ресторанов «Ля Маре». В этих заведениях Захарченко бывал регулярно и успел сэкономить около 3 млн рублей.

«Средний счет за одно посещение составлял 80 тыс. рублей, соответственно Захарченко получал скидку 40 тыс. рублей. В одном случае 50-процентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей», — рассказывала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Еще один эпизод связан с тем, что в январе 2016 года Захарченко, зная о проведении обыска в квартире главы Нота-банка Галины Марчуковой, предупредил ее об этом. Последний эпизод, вменяемый экс-полковнику, связан с тем, что некий предприниматель Юнаев проспонсировал его отдых на сумму 800 тыс. рублей.