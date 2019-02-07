Дело Скрипалей: в Британии ловят третьего отравителя

Британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть третий подозреваемый. По утверждению журналистов, россиянина зовут Сергей Федотов, он, как и двое остальных якобы причастных к происшествию россиян (Александр Петров и Руслан Боширов), сотрудник ГРУ.

Реклама

Как заявил СМИ неназванный источник, Федотов якобы зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и Петров с Бошировым, однако в последний момент отказался от поездки. «Неизвестно, почему Федотов не сел на рейс. Но в последнюю минуту он отменил свою регистрацию и регистрацию своего багажа. Возможно, он до сих пор разгуливает по Британии», — заявил изданию источник.

По мнению газеты, Федотов ездил в Великобританию не под своим настоящим именем.

Авторы публикации не исключают, что он мог остаться в стране после того, как стало ясно, что Сергей Скрипаль выжил в результате отравления.

Что касается роли Федотова в инциденте в Солсбери, то тут мнения разделились. По одним данным, он привез в страну отравляющее вещество, согласно другой версии СМИ — он выполнял разведывательную миссию и должен был сообщить Петрову и Боширову, когда Скрипали выйдут из дома. Не исключается также, что Федотов руководил всей операцией из базы в Лондоне.

В Скотленд-Ярде по поводу Федотова ничего конкретного не сказали. Как сообщает ТАСС, в лондонской полиции заявили, что следствие сейчас «отрабатывает различные версии, в том числе и установление личности других подозреваемых, которые могли быть причастны к нападению».

Посольство России в Великобритании назвало вбросом информацию о третьем подозреваемом по делу Солсбери, передает РИА «Новости».

«Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на «информированные источники». Это позволяет регулярно напоминать публике о «применении Россией химического оружия» без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit», — пояснил представитель дипмиссии.

По его словам, посольство ждет от британских властей официальной информации о ходе и результатах расследования.

Отметим, что о предполагаемом наличии третьего фигуранта в «деле Скрипалей» стало известно еще в прошлом году. По данным «Фонтанки»,

Федотову 45 лет, и он якобы вместе с Петровым и Бошировым наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство. В частности, несколькими годами ранее «отравители» летали следить за бывшим офицером ГРУ в Чехию.

Об этом же заявило «Чешское радио» со ссылкой на источник в спецслужбах страны. Визит якобы состоялся в 2014 году. Петров, как утверждают авторы материала, проживал три дня в октябре 2014 года в одной из гостиниц города Острава на северо-востоке Чехии, после чего приехал в Прагу. Боширов, по данным радиостанции, был в столице страны лишь один день, но в тот же период.

Скрипаль прибыл в Чехию вскоре после этого. При этом офицеры чешских спецслужб якобы помогли полковнику-перебежчику раскрыть слежку и, по утверждению местных СМИ, Петрова и Боширова выдворили из страны. Официального подтверждения всей этой информации нет, однако в 2014 году власти Чехии выслали из страны «по соображениям безопасности» троих россиян.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери чуть менее года назад, 4 марта 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший жилище экс-офицера. Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Следствие заявило, что все пострадавшие были отравлены веществом А234 — нервно-паралитическим агентом класса «Новичок». Вещество было нанесено на ручку двери дома Скрипаля, а часть его оказалась во флаконе духов, который нашел Роули и подарил своей возлюбленной Стерджесс. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву на том основании, что вещество якобы производилось в российском государстве. РФ, в свою очередь, категорически отрицает эти обвинения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Ведомство направило в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим гражданам РФ,

а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Все они остались без ответа.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ, а зовут их Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Сами подозреваемые в интервью RT заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.