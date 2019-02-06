Свобода или СИЗО: суд решает судьбу сенатора Арашукова. LIVE

Сенатора подозревают в причастности к двум убийствам — зампредседателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, Арашуков подозревается в давлении на свидетеля убийства Жукова.

По версии следствия, подозреваемый хотел стать председателем правительства Карачаево-Черкесской республики. Для этого он решил организовать акцию протеста у местного парламента и тем самым запугать главу региона. Арашуков попросил Жукова устроить митинг, однако тот отказался. После этого, считают в СК, политик заказал убийство общественника за миллион рублей.