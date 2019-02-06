Курсы валют$ 65.98 (+0.111) 74.91 (+0.016)
Москва: -4°C
Свобода или СИЗО: суд решает судьбу сенатора Арашукова. LIVE

В Москве суд решает судьбу сенатора Арашукова

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест 32-летнего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Он обвиняется в причастности к двум убийствам, давлении на свидетеля, а также участии в преступной группировке, которая похитила газ на сумму более 30 млрд руб. Басманный суд поместил сенатора в СИЗО до 30 марта, однако его адвокаты обжаловали данное решение. «Газета.Ru» следит за судебным процессом в онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:11

По данным картотеки Мосгорсуда, заседание по жалобе адвокатов Арашукова должно начаться в 10.00 по московскому времени. Однако в пресс-службе суда «Газете.Ru» сообщили, что начало процесса задержится на 15-20 минут. Ожидается, что сенатор будет участвовать в заседании по видеосвязи из следственного изолятора «Лефортово».

10:02

Второй жертвой сенатора, считают следователи, стал кандидат на пост премьера КЧР Фраль Шебзухов. Он был убит в 2010 году — через несколько месяцев после Жукова. В том году Арашуков также баллотировался на пост главы республиканского правительства. «Чем мешал? Должность, он [Шебзухов] должен был стать председателем правительства, а он [Арашуков] хотел туда. Хотел избавиться от конкуренции», — заявил ФАН брат потерпевшего Мурат Шебзухов.

09:49

Сенатора подозревают в причастности к двум убийствам — зампредседателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, Арашуков подозревается в давлении на свидетеля убийства Жукова.

По версии следствия, подозреваемый хотел стать председателем правительства Карачаево-Черкесской республики. Для этого он решил организовать акцию протеста у местного парламента и тем самым запугать главу региона. Арашуков попросил Жукова устроить митинг, однако тот отказался. После этого, считают в СК, политик заказал убийство общественника за миллион рублей.

09:38

По данным следствия, Арашуков входил в преступную группировку, созданную его отцом Раулем. Их и еще ряд фигурантов обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. Газ поставляли на предприятия Северо-Кавказского федерального округа, а затем похищали и продавали компаниям и физическим лицам за наличный расчет, считают в СК.

09:33

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда 30 января. Ему предъявили обвинение по трем статьям — 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», части 4 статьи 309 УК РФ «Давление на свидетеля», а также части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Сенатор Рауф Арашуков в Басманном суде 1
Владимир Песня/РИА "Новости"
Сенатор Рауф Арашуков в Басманном суде, 30 января 2019 года
09:28

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест 32-летнего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Басманный суд поместил его в СИЗО до 30 марта 2019 года. Мы будем следить за судебным заседанием в онлайн-режиме.