«Мы в ужасе»: ульяновских детей вновь накормили червями

В гимназии №33 города Ульяновска запущена проверка по факту поставки некачественного питания: поводом для нее послужили сообщения о том, что ученикам школы подали на обед вафли, в которых были черви. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

@new_ulyanovsk/Instagram.com

Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне: ученики гимназии рассказали, что во время обеда в тарелках с вафлями обнаружили мучных червей. После того, как фото появилось в инстаграме — в одном из аккаунтов, посвященных жизни города, — под снимком посыпались сообщения. Часть комментаторов выражали надежду, что фото фальшивое, однако родители детей, обучающихся в гимназии, спешили разубедить скептиков.

«У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями, и компот! Мы просто в ужасе!

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Завтра идут к директору и пишут заявление коллективное! Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным!!! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели!» — написала пользовательница с ником sazanovaolesia. Еще несколько человек сообщили, что такие же черви попадались им в купленных ранее конфетах, орехах и сухофруктах.

То, что ученики гимназии получили на обед вафли, кишащие мучными червями, «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе администрации Ульяновска. «Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята», — сообщил собеседник агентства.

Администрация Ульяновска обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить этот инцидент. Сейчас группа внутреннего контроля предприятия ООО «Альтернатива», поставляющего питание в гимназию, привлечена к дисциплинарной ответственности. Заведующая производством компании уволена.

Напомним, это не первый скандал подобного рода в Ульяновске за последнюю неделю. В воскресенье, 3 февраля, у 26 учащихся Суворовского училища в том же Ульяновске был выявлен эхиноккоз — гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. По данным министерства здравоохранения региона, эхинококкоз подтвердился у 25 курсантов, у одного диагноз снят. «Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего», — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

Заразиться эхиноккокозом можно, если личинки паразита попадут в организм из продуктов питания или воды, а также в случае прямого контакта с животными, переносящими ленточных червей.

Проведенная межведомственная проверка не выявила никаких нарушений санитарных норм и организации питания, сообщили ТАСС в руководстве училища. Там убеждены: заражение курсантов не связано с условиями проживания в училище и питанием, которое там предоставляют. А винят во вспышке заболевания или контакт с инфицированным животным, или употребление некачественной воды или недостаточно тщательно помытых фруктов во время полевых учений полгода назад.

Однако родители курсантов придерживаются иного мнения. Официальную причину массового заболевания они возмущенно отвергают: «Не могли же ребята всем училищем есть собачьи фекалии». Зато к санитарному состоянию самого училища у них множество вопросов. Как ранее писала «Газета.Ru», родители курсантов написали письмо в Комитет солдатских матерей России. Там они пожаловались на плохие условия, в которых живут дети:

«Дети постоянно жаловались, что они голодные, порции маленькие, а в еде попадались: волосы, личинки, железные проволоки от чистящих металлических мочалок, кости и т. д.!

Столовые приборы грязные, присутствует постоянно запах плесени от протертых столов грязными тряпками! Фрукты грязные».

Казарму, где живут курсанты, родители сравнивают с «сараем»: «Детей наших содержат, как скот, никому не нужный! Грязные полы, кругом пыль, заклеенные скотчем окна, из которых зимой дует! Дальше перейдем в санузел — это вообще ужас! Разбитое все, ржавое, течет холодная вода! Баня у ребят как праздник — 1 раз в неделю! Постираться негде, нет прачечной, ходят в грязной одежде, ботинки всегда мокрые, стельки колом стоят, у детей грибок ног!», — перечисляется в письме.

Когда же дети приходили в медсанчасть, их называли симулянтами, продолжают авторы коллективного обращения.

«Это звучало настолько дико и невероятно, что мы им просто не верили, за что сейчас себя очень виним. Мы думали, ребята просто вот так глупо и по-детски шутят. Не хотят учиться и придумывают всякие небылицы», — рассказала мать одного из молодых людей, Елена Савельева, в интервью изданию «Правмир». При этом, как сообщают родители в письме «солдатским матерям», когда они приехали в училище с проверкой, то администрация «подготовилась и накрыла столы белыми скатертями».

Сын Елены Савельевой — один из тех курсантов, что заразились эхиноккокозом. Однако, по ее словам, ей еще не выдали на руки официальное заключение, и она собирается забрать сына из училища, чтобы продолжить обследование самостоятельно. Женщина также пожаловалась, что информацию о количестве заболевших руководство училища матерям курсантов не предоставляет и все сведения они получают от своих сыновей, которые сообщают, что эхиноккокоз нашли «еще у двоих», а «вчера — у троих». «Телефон им выдавали раз в день на 5-10 минут, снимать что-либо на видео запрещали. Мы отдавали детей в элитные учреждения, но они рассказывали, что там творится ад. Но мы им опять же — не верили», — сетует Савельева.

В обращении в Комитет солдатских матерей утверждается, что осматривают в связи со вспышкой заболевания только местных детей, а «иногородние пребывают в жутчайшем состоянии неведения о состоянии и диагнозе детей, так как не хватает врачей, средств, аппаратуры, чтобы массово всех обследовать и принять меры».

Савельева добавляет, что «2 минуты смотрят их аппаратом УЗИ и все»: «Мне кажется, этого недостаточно — так можно пропустить тех, у кого заболевание пока имеет раннюю стадию. Сейчас многие родители в срочном порядке выезжают и забирают своих детей, чтобы обследовать их уже самостоятельно, за свой счет».

Кроме того, лечение эхинококкоза — очень долгое и производится токсичными препаратами, отмечают родители курсантов. «В течение 10 лет наши дети должны проходить регулярные обследования, так как могут быть рецидивы, даже если сейчас лечение даст хорошие результаты. За чей счет будут проводиться эти обследования?» — спрашивает Савельева, добавляя, что руководство училища «даже не извинилось за произошедшее».

«Вот, например, недавно стало известно, что уже двум ребятам требуется оперативное вмешательство. Операция в хорошей клинике стоит от 55 000 рублей. Родителям ничего не остается, как искать эти деньги самостоятельно!» — говорит женщина. Однако в минздраве опровергли эту информацию: операция требуется, если кисты большие и/или разрываются, а этого не зафиксировано ни у одного курсанта..

Ранее сообщалось, что все расходы на лечение возьмет на себя Минобороны. Однако родители курсантов опасаются, что если версия с немытыми овощами подтвердится, то дорогостоящее лечение возложат на сами семьи.