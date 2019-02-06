«Пущу на колбасу!»: завуч держала школьников в страхе

Министерство образования Татарстана проверит казанскую школу №143, где завуч пообещала пустить школьников «на колбасу». Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

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Аудио, подтверждающее слова учеников агрессивного педагога, было выложено в сеть несколько дней назад. На нем преподаватель математики и по совместительству завуч ругает учеников за неуспеваемость, при этом совсем не стесняясь в выражениях. В частности, гнев преподавателя вызвала девочка, которая сдала пробный Единый государственный экзамен на неудовлетворительную оценку.

«Твою мать! Вы ж все с репетиторами сидите! Три балла, ты чем, блин, думала?!» — цитирует «Вечерняя Казань» слова педагога, записанные на одном из уроков.

В ответ на реплику школьницы, попытавшейся оправдаться, прилетело еще более резкое высказывание: «Да мне пофиг сейчас, что ты мне скажешь! Ты дура, что ли?!».

Самостоятельно урегулировать ситуацию, по данным СМИ, родителям обиженных школьников не удается: они и сами побаиваются учительницу. По их словам, записи, вызвавшие резонанс сейчас, на самом деле были сделаны еще год назад. После этого завуч решила перестраховаться: теперь все ученики сдают телефоны перед началом урока, утверждают родители. А зверства тем временем продолжаются.

«У меня в этой школе учится сын в 7-м классе и дочь в 9-м. У дочери математику ведет молодой неопытный учитель, который не может нормально объяснить предмет, поэтому дети учатся плохо. А Татьяна Ивановна из-за их плохой успеваемости к ним чуть ли не каждый день на уроки приходит и орет, обзывает дебилами, говорит, «я вас на колбасу пущу». Вся школа боится ее!» — рассказал «Вечерней Казани» отец школьников.

«Дочь после таких уроков домой приходит и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять!

У сына математику ведет она сама. Один раз он простоял весь урок из-за того, что немного опоздал — застрял в лифте.

Он ей это объяснил, причина же уважительная, а ей все равно», — продолжает отец учеников.

После того как выложенный аудиофайл облетел все соцсети, родители решили идти до конца и добиться увольнения агрессивной учительницы. В этом им помогают и комментарии учеников школы, которые посыпались сразу, как только всплыла «больная» тема.

«Недавно был случай: во время урока моя подруга использовала телефон, да, бесспорно, это плохо, но реакция учителя была неоправданно грубой: она сказала ученице: «убери телефон, в противном случае я его заберу у тебя, включу режим вибрации, засуну в одно место и буду звонить на него без остановки», при этом это было перед всем классом, моей подруге было дико неловко», — написала одна из учениц той самой школы №143 .

Теперь специалисты управления образованием Казани проводят проверку аудиофайла, а также деятельности учителя, попавшего под подозрение. «В настоящее время специалистами управления образованием Казани проводится служебное расследование по фактам, изложенным в обращениях родителей учеников средней общеобразовательной школы (СОШ) № 143. В случае установления фактов нарушения педагогом должностных обязанностей на него будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. К проверке также подключилась прокуратура.

Ранее в Набережных Челнах также разгорелся скандал из-за резкого обращения сотрудников школы с учеником: в начале января задержавшегося школьника не впустили в столовую.

Видео-подтверждение также появилось в сети.

«Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел!»— слышны на записи фразы педагогов в ответ на просьбу мальчика впустить его, потому что он голоден, а впереди еще много уроков. Отмечается, что обед у школьника был оплачен заранее.

Видео сразу же собрало множество комментариев, в котором люди требовали немедленного увольнения работниц, заставляющих детей голодать. Пыл горожан остудил начальник городского управления образования Винер Харисов, который заявил, что перемена уже заканчивалась и школьнику нужно было идти на урок.

«Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, — рассказал Харисов в социальной сети.

Тем не менее, служебная проверка по данному случаю все равно будет организована, а с администрацией средней школы № 13 уже проведена соответствующая беседа, отметил чиновник. «При наличии денег учащиеся школы должны иметь возможность купить выпечку», — заключил Харисов.