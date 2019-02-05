Заразный хостел: в Москве обнаружен очаг кори

Управление Роспотребнадзора по Москве отчиталось о проведении эпидемиологического расследования по факту обнаружения очага кори в столице. Двое заболевших были госпитализированы из хостела на юго-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.

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«Как установлено при расследовании, заболевший не был привит против кори, заболел 28 января, за медицинской помощью не обращался и в связи с ухудшением состояния был госпитализирован 2 февраля. Впоследствии 3 февраля был госпитализирован с диагнозом корь второй проживавший в хостеле иностранный гражданин», — сообщают представители Роспотребнадзора.

Отмечается, что оба мужчины являются иностранными гражданами, у них не было прививки. В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей в больнице. Также в московском управлении Роспотребнадзора рассказали, что после медосмотра врачи установили симптомы кори у еще 23 иностранных рабочих, однако на данный момент им поставлен диагноз «ОРВИ, контакт с корью». Все они также были доставлены в инфекционный стационар для дальнейших медицинских осмотров.

Однако, как сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко радиостанции «Говорит Москва», людей, госпитализированных в связи со вспышкой кори, значительно больше.

«Госпитализированы вместе с ними еще 34 человека. Это люди прямого контакта, которые находились в тесном общении с этими заболевшими и у которых есть признаки, которые могли бы квалифицироваться, что есть подозрения на это заболевание. Это граждане Узбекистана, других среднеазиатских республик и Турции.

То есть, это все иностранные граждане, взрослые люди», — подчеркнул он.

Что касается работников хостела, то, как подчеркивают в ведомстве, все они здоровы и привиты против кори. Кроме того, бесплатные прививки сейчас ставят всем иностранным гражданам, которые могут заболеть корью.

«В целях предупреждения распространения кори среди иностранных работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там также подчеркнули, что для российских граждан корь не представляет опасности — от нее прививают каждого младенца сразу после рождения. Кроме тех, чьи родители отказываются это делать.

«У нас уровень популяционного иммунитета в Москве высокий. 97% взрослого и детского населения привито. Но есть люди, которые осознанно отказывались от прививок. Им бы я посоветовал пересмотреть свое решение. Привиться не мешало бы», — считает Онищенко.

После проверки ответить за очаг кори придется в первую очередь владельцам помещения, в котором были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении этих людей уже составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Во вторник также стало известно о том, что больной корью ребенок мог стать причиной заражения более 200 пассажиров рейса Пермь — Москва. Перед полетом его родители не знали о том, что мальчик заразился — симптомы проявились только через несколько часов после посадки. О случае заболевания корью сообщила в соцсетях педиатр Екатерина Потеряева.

«Непривитый малыш летел в самолете Пермь — Москва. Контактных — весь самолет, больше 200 человек. Поскольку корь заразна за четыре дня до появления сыпи и еще четыре дня после окончания высыпаний, в контакт попали еще и жильцы подъезда пермской многоэтажки.

Все они рискуют заболеть», — написала врач.

Она также отметила, что 90% людей, не имеющих иммунитета к кори, имеют очень большие шансы заболеть. Чтобы избежать этого, нужно в течение 72 часов провести экстренную вакцинопрофиклактику: непривитых детей — привить, привитым — ввести препарат повторно. Выпускать ребенка для контакта с другими детьми можно только спустя трое суток.

Случай заболевания подтвердила и министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, которая заверила, что сейчас делается все возможное, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. «Сейчас мы работаем со всеми, кто был в контакте с заболевшим. Людей осматривают медики, предлагают им вакцинацию», — рассказала Оксана Мелехова.

Ранее сообщалось, что карантин из-за кори был введен в двух московских школах. Как отметил директор одного из закрытых учебных заведений, карантин был введен из-за одного заболевшего ученика. «Это разовый случай, один ребенок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем», — пояснил он.

В Роспотребнадзоре тогда отметили, что за последние 10 лет в европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори. Известно о десятках смертельных случаев от болезни. При этом хуже всего дела обстоят на Украине и в Грузии.

«Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения, в Черногории — 324 больных на 1 млн населения, в Греции — 261 больных на 1 млн населения, в Румынии — 84 больных на 1 млн населения, в Молдове — 77 больных на 1 млн населения, во Франции — 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения», — отмечается в сообщении.

На Украине только с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью заболели 2305 человек. В связи с этим Польша даже решила запретить въезд всем непривитым гражданам Украины.

В России ситуация пока что стабильная, несмотря на увеличение числа заболевших. В 2018 году показатель заболеваемости корью в России составил всего 17,3 случая на 1 млн населения. Большинство случаев были связаны с завозом инфекции из-за рубежа.