Тарифные зоны? Как поедет метро

Московское метро не планирует вводить тарифные зоны, чтобы пассажиры оплачивали свой проезд в зависимости от дальности поездки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. «В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд, — заявил собеседник агентства. — Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы».

В пресс-службе столичного метрополитена объяснили, что для общественного транспорта столицы разрабатывают новую единую систему: она объединит оплату проезда в городском транспорте и в пригородных электричках, где уже существуют зональные тарифы.

«Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов», — уточнили в ведомстве.

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Ранее СМИ сообщали, что в 2020 году в Московском метрополитене должна запуститься система оплаты проезда в соответствии с тарифными зонами. Как выяснило издание РБК, ГУП «Московский метрополитен» заказало российской IT-компании разработку новой системы. Тендер, проведенный в конце прошлого года — его итоги подвели в декабре 2018-го, — выиграл разработчик программного обеспечения «Программный продукт». Сумма контракта составила 670 млн руб., а выполнен он должен быть за 910 календарных дней с даты заключения контракта.

Контракт подразумевает, что разработчик программного обеспечения создаст новую систему контроля входа и выхода пассажиров, благодаря которой валидаторы в вестибюлях станций метро будут работать в двух режимах — «контроль выхода для обеспечения зональной тарификации» и «валидация прохода зоны (без направления)».

При этом как будет контролироваться пересечение пассажирами определенных тарифных зон, не уточнялось. «Вопрос зонирования — это вопрос тарифов, — рассказал Дмитрий Чурсин, исполнительный директор «Программного продукта». — Тарифы и правила пересадок определяются структурами дептранса Москвы, наша задача в рамках контракта — поддержать эти правила технологически».

При этом Татьяна Семенова, гендиректор ООО «МСП» (это совместное предприятие производителя микроэлектроники «Микрон» и Московского метрополитена), сообщила изданию, что в задачи развития инфраструктуры города входит оптимизация транспортных расходов пассажиров в зависимости от регулярности поездок и их продолжительности. Кроме того, необходимо дать возможность пассажирам использовать проездные билеты в соседних регионах.

И действительно, новая билетная система, которую введут в общественном транспорте столицы, не означает, что в Москве будут определять размер платы за проезд в зависимости от дальности поездки. Она будет предусматривать персонализацию карты «Тройка» — к тому же карта, которая, по сути, является транспортным электронным кошельком, должна интегрироваться с билетными системами соседних регионов. При этом о планах введения новой системы пресс-служба Московского метрополитена объявила еще в ноябре 2018 года, а о введении тарифных зон в сообщении не упоминалось.

После введения новой систему «Тройку» можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, и пассажиры смогут контролировать свой счет так же, как и банковский или телефонный, а потеряв билет, не лишатся возможности переводить деньги себе на счет.

Необходимость оптимизации транспортных расходов, как следует из документации проекта, возникла потому, что с 2012 года территория Москвы выросла в 2,5 раза — а значит, увеличилась и зона действия общественного транспорта. Административные границы столицы расширились 1 июня 2012 года с присоединением к Москве некоторых районов Подмосковья — эта территория получила название Новая Москва. К столице стали относиться подмосковные города Троицк, Щербинка и Московский, а также другие населенные пункты, находившиеся к югу и юго-западу от Москвы.

В связи с расширением для общественного транспорта, который начал обслуживать и вошедшие в состав Новой Москвы населенные пункты бывшего Подмосковья, была введена тарифная сетка, куда вошли две зоны — зона «А» (это «старая» Москва и Новомосковский административный округ) и зона «Б», в которую вошли Троицкий и Зеленоградский административные округа.