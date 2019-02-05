«Весь туннель был в органике»: как взрывали метро. ОНЛАЙН

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08:11
Это было обычное утро пятницы, в которое люди спешили на работу, провожали детей в детские садики и школы, ехали домой после ночных смен. Час пик. Каждый вагон поезда № 117, следующего по Замоскворецкой линии, переполнен.
08:00
Доброе утро, дорогие читатели! 6 февраля 2004 года — ровно 15 лет назад — в московском метро случился теракт, за одно утро унесший жизни 41 человека. Тогда на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии был подорван вагон электропоезда. «Газета.Ru» рассказывает поминутно происшествия того страшного дня.