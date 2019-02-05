Массовая эвакуация в Москве: что ищут силовики. LIVE

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«На 4 уроке (это была физ-ра) объявили тревогу. Мы, ничего не подозревая, как обычно оделись, выбежали на улицу, и тут началось самое интересное. Обычно, при эвакуации уже через 5-7 минут нас запускали в школу, сегодня же все пошло иначе. Нас отправили в ДК, а в школе, к сожалению, остались все наши вещи. В общем, ждем развязку», — написал в соцсетях ученик одной из московских школ.
Москвичи в соцсетях делятся кадрами с места эвакуации якобы заминированных объектов. Из видео ниже следует, что силовики также эвакуировали крупный торговый центр на юге Москвы «Коламбус».
Письма с угрозами взрывов поступили и на электронную почту МГТУ им. Баумана, а также Института русского языка имени Пушкина. Студенты и сотрудники учебных заведений были срочно эвакуированы.
Также сообщается об эвакуации бассейна «Чайка», башни «Город столиц» в Москва-сити и крупного гостиничного комплекса.
Около 8 тыс. человек были эвакуированы силовиками из 12 торговых центров. В них также поступили звонки о якобы заложенных бомбах. Среди «заминированных» ТЦ — «Интер-Север», «Водный», «Варшавская плаза» и «Облака». Все здания обследуются кинологами и полицией.
Анонимные сообщения о минировании также поступили на почту московских школ №2121, №498, №1228. «Руководители школ оперативно провели эвакуацию учащихся и сотрудников в безопасное место. Школьники находятся под присмотром педагогов, паники среди них нет», — заявили в департаменте образования столицы. На данный момент в учебных заведениях работают представители спецслужб.
Эвакуация прошла и в Российском государственном гуманитарном университете. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru». Студентов и преподавателей попросили покинуть здания в 12.00 по местному времени. Занятия в учебном заведении отменены. Причина эвакуации на данный момент неизвестна.
Также сегодня утром из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве был эвакуирован Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).
Десятки торговых центров, учебных заведений и административных зданий эвакуированы в Москве и Московской области после анонимных звонков о минировании. Правоохранители проверяют здания на предмет угрозы взрыва. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.