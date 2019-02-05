Массовая эвакуация в Москве: что ищут силовики. LIVE

Письма с угрозами взрывов поступили и на электронную почту МГТУ им. Баумана, а также Института русского языка имени Пушкина. Студенты и сотрудники учебных заведений были срочно эвакуированы.

Также сообщается об эвакуации бассейна «Чайка», башни «Город столиц» в Москва-сити и крупного гостиничного комплекса.