«Не могли же всем училищем есть собачьи фекалии»

Проверку по факту заболевания воспитанников ульяновского Суворовского училища проводит военная прокуратура. О вспышке эхинококкоза стало известно накануне: болезнь выявилась случайно, во время флюорографии курсанта, пришедшего с жалобами на другое заболевание.

Врачи начали проверять остальных воспитанников: на данный момент диагноз подтвердился у 25 человек, у одного он снят (обнаружены кистозные изменения, но они, предположительно, не вызваны паразитами).

Отмечается, что заболевшие не жаловались на самочувствие; их жизни ничто не угрожает, госпитализация и оперативное вмешательство не требуются.

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Эхинококкоз — паразитарное заболевание, не передающееся от человека к человеку. Оно вызывается ленточными червями рода Echinococcus. Инфицирование происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания, воде или при прямом контакте с животными — переносчиками паразитов. В неосложненных случаях болезнь может протекать годами и человек может узнать о ней лишь случайно. При этом, по словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, для эхинококкоза не свойственна массовость, обычно это единичные случаи. Поэтому чиновник считает, что «в конечном итоге диагноз может быть изменен».

Всего в регионе с 2014-го по 2018 год зарегистрировано 28 случаев эхинококкоза, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова на брифинге: «Выявляют обычно на поздних сроках обращения. Тем не менее смертельных случаев нет. Передается эхинококк чаще от собак. Чтобы обезопасить себя, надо вовремя проходить флюорографию».

По словам главного внештатного детского инфекциониста регионального Минздрава Алексея Смолина, заразиться можно от собак, от грязной воды, от немытых и термически необработанных продуктов. Яйца паразитов погибают при 60 градусах. Овощи и фрукты необходимо правильно мыть.

В человеке живут только личинки, отметили представители медицинского сообщества на брифинге.

Лечение обычно не хирургическое, длительное — от нескольких месяцев до трех лет. Но оперативное вмешательство не исключается, оно проводится, когда разрастаются кисты.

Версии о том, где могли заразиться ребята, – разные, пишет «Улправда». Основная связана с тем, что большинство заболевших были на учениях в Поливно летом. Возможно, там что-то и съели из зараженных продуктов. В основном заболевшие — учащиеся старших курсов, младших — единицы.

Еще одна версия — контакт с зараженным животным. «К сожалению, собаки — разносчики. Нам надо найти источник и мы его найдем», — заявил на брифинге представитель училища.

Родители отнеслись к этой информации скептически. «Официальная версия, почему дети заболели — контакт с собакой. Также есть предположение, что дети съели продукты, испачканные собачьими фекалиями. Но не могли же ребята всем училищем есть собачьи фекалии. Скажу больше, что паразитов нашли у молодого человека, выпустившегося из училища в 2018 году», — цитирует мать одного из курсантов mosaica.ru.

Тем не менее, руководство училища сообщило, что заболевание не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания. По информации администрации училища, проведенная межведомственная проверка никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявила.

В то же время мамы и папы воспитанников сомневаются, что состояние училища ни при чем. Родители курсантов написали письмо в Комитет солдатских матерей России. Там они пожаловались на плохие условия, в которых живут дети:

«Дети постоянно жаловались, что они голодные, порции маленькие, а в еде попадались: волосы, личинки, железные проволоки от чистящих металлических мочалок, кости и т. д.!

Столовые приборы грязные, присутствует постоянно запах плесени от протертых столов грязными тряпками! Фрукты грязные».

Казарму, где живут курсанты, родители сравнивают с «сараем»: «Детей наших содержат, как скот, никому не нужный! Грязные полы, кругом пыль, заклеенные скотчем окна, из которых зимой дует! Дальше перейдем в санузел — это вообще ужас! Разбитое все, ржавое, течет холодная вода! Баня у ребят как праздник — 1 раз в неделю! Постираться негде, нет прачечной, ходят в грязной одежде, ботинки всегда мокрые, стельки колом стоят, у детей грибок ног!», — перечисляется в письме. Там также утверждается, что осматривают в связи со вспышкой заболевания только местных детей, а «иногородние пребывают в жутчайшем состоянии неведения о состоянии и диагнозе детей, так как не хватает врачей, средств, аппаратуры, чтобы массово всех обследовать и принять меры».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал массовое заражение «неприятной ситуацией»: «Вместе с Минобороны мы разбираемся в причинах. Наша задача оказать всю необходимую техническую, медицинскую и организационную помощь».

Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко заявил, что все расходы по лечению возьмет на себя Минобороны РФ. Однако родители курсантов опасаются, что если версия с немытыми овощами подтвердится, то дорогостоящее лечение возложат на сами семьи.

Кроме того, родители боятся, что дети не смогут продолжить военную карьеру. «Сердце рвется за других детей, у которых уже обнаружили болезнь, — пишет мама одного из суворовцев Оксана Задорожная. — Это инвалидность.

О карьере военного придется забыть. Мальчики на грани срыва, ведь многие мечтали стать офицерами. В суворовское не поступить с плохим здоровьем!

Родители отдали умных, здоровых ребят, патриотов Родины. Сломаны судьбы, искалечено здоровье».

Впрочем, как заявили в региональном минздраве, об инвалидности и речи не идет. Инвалидизация происходит, только если кисты начинают разрываться. А у курсантов ни одного прорыва не зафиксировано, органы ни у кого не разрушены. Будут ли ребята годны к армии, станет понятно позже, добавили медики.

«Пока нельзя говорить, смогут ли заболевшие суворовцы продолжать военную карьеру или нет. Ни у одного из курсантов нет признаков осложнений, все в начале пути — кисты у всех мелкие, они растут медленно (у кого-то в легких, у кого-то в печени). Киста растет более полугода. Симптомов у заболевших суворовцев нет, есть находки (кисты). Источник инфекции пока непонятен, поэтому сложно говорить — одномоментное ли это было заражение», — пояснила заведующая кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней (базовая клиническая) УлГУ Любовь Киселева.