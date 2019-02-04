Пожар в «звездном» доме: число погибших растет

Число жертв при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве увеличилось до семи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Известно, что среди погибших — три женщины, мужчина и ребенок.

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По словам источника ТАСС в экстренных службах, угроза дальнейшего обрушения в доме сохраняется. «На данный момент известна судьба не всех жильцов дома, не исключено, что количество погибших может увеличиться», — отмечает информированный собеседник РИА «Новости».

Фоторепортаж: При пожаре в жилом доме в Москве погибли 7 человек __is_photorep_included12161941: 1

Возгорание на Никитском бульваре, 12, произошло около 1:00 по московскому времени. Огонь охватил площадь от 1 тыс. до 2 тыс. кв. м. Прибывшие на место происшествия пожарные присвоили ЧП повышенный уровень сложности. «По прибытию было установлено, что происходит горение в квартире на пятом этаже. <...> В ходе тушения пожара с горящего этажа были спасены шесть человек с помощью капюшонов «Феникс». Один человек был передан наряду скорой медицинской помощи», — заявили в столичном управлении МЧС России.

На ликвидацию пожара ушло четыре часа. В результате инцидента в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность электрооборудования.

Спасатели эвакуировали из дома 42 человека, среди которых было восемь детей. Большинство людей разместили в гостиницах Центрального административного округа. Несколько пострадавших были доставлены в Институт имени Склифосовского. Двоих в тяжелом состоянии оставили в клинике на лечение. Еще двое были осмотрены врачами и отпущены домой — в их числе художница Елена Лаврека. «Она поступила к нам ночью в приемную Центра отравлений. Была диагностирована, с ней все порядке, сейчас уже отпущена домой», — заявили в справочной медучреждения.

После пожара на Никитском бульваре следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Свои соболезнования жертвам трагедии выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в институте Склифосовского продолжают находиться двое пострадавших. «Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет. Выясняем причины произошедшего», — написал политик в своем твиттере.

По данным телеканала «Москва 24», пожар мог начаться в квартире, где вместе с детьми и няней проживает Ксения Башмет — дочь знаменитого дирижера Юрия Башмета.

Сама женщина заявила, что данная информация еще не подтверждена. «Сейчас ведется дознание, работают следователи. У нас никто из семьи не пострадал», — отметила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Как пишет «МК», 38-летняя Ксения Башмет купила квартиру на пятом этаже около двух-трех лет назад. До этого недвижимостью владел некий американец по имени Джефри. Местные жители пожаловались, что он незаконно перепланировал 8-комнатную квартиру, из-за чего по стенам пошли трещины. Кроме того, в качестве верхних перекрытий иностранец оставил лишь четыре деревянные балки и настил. По данным издания, во время пожара угарный газ воздушной тягой проник в коммунальную квартиру №48, из-за чего и погибли ее жители.

Серьезно пострадала и квартира главы ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина, отмечает «МК». Четыре года назад в ней был сделан евроремонт с применением дорогих, импортных материалов. «Пожар начался при входе, в районе первой комнаты, где у нас гардеробная. Прибежала дочь, она ночует в той комнате, нас разбудила. Через открытое у нас окно квартира мгновенно наполнилась дымом, гарью, мы успели выбежать», — цитирует газета слова одного из членов семьи Орешкиных.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в доме на Никитском бульваре проживают художник Никас Сафронов, оперная певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборга Дапкунайте. Первый уже заявил, что владеет жилплощадью в соседнем здании. От Казарновской комментариев пока не последовало.

Что касается Ингеборги Дапкунайте, которая действительно проживает в доме, где случилось ЧП, то актриса уже сообщила, что с ней и сыном все в порядке. «Она чувствует себя нормально, я с ней связалась, она сейчас в порядке. Пожар был в другой, противоположной от них стороне здания.

Ужасно, конечно, там пострадали, погибли даже люди. Она все это наблюдала, видела, помогала людям»,

— заявила агентству «Москва» агент актрисы Раиса Фомина.

Отметим, что «звездный» дом на Никитском бульваре располагается в 1,8 км от Кремля. Он был построен в 1913 году по индивидуальному проекту для сотрудников Московской конторы Государственного банка. Всего в доме 7 этажей, 119 квартир и 4 подъезда. Кроме того, там есть 2 пассажирских лифта. Высота потолков в квартирах составляет около трех метров.

В доме проживал известный авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников, а также государственный деятель Доминик Ефремов. По данным из открытых источников, квартира площадью 123 кв. м в доме на Никитском бульваре, 12, стоит $1,3 млн (около 85 млн рублей, — «Газета.Ru»).