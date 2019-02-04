Ледяная Москва: что ждет жителей столицы на неделе

Начало февраля в Москве окажется нетипично теплым, хотя и не настолько аномальным, как конец января. По сообщению Гидрометцентра РФ, погода будет более мягкой, чем в среднем многолетнем значении. Если в понедельник значения средней суточной температуры превысят норму на 8-9 градусов, то в последующие дни рабочей недели это превышение над нормой уменьшится до 4-5°.

Реклама

В центре погоды «Фобос» рассказали РИА «Новости», что в понедельник в столице будут положительные температуры воздуха до +3°С, дождь и морось.

«Сегодня погода в столице будет обусловлена теплым сектором циклона, будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси. В утренние часы местами туман и дымка. Температура днем максимум +1… +3°С, по области 0… +3°С», — отметил собеседник агентства.

Синоптики сообщили, что в этот день в столице будет южный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с. Атмосферное давление по сравнению с выходными немного понизится и составит 749 мм рт. ст., то есть будет около нормы.

«В дальнейшем погода будет меняться. Смена характера погоды произойдет завтра днем. 5 числа нас ожидают небольшие осадки, местами гололедица. Завтра утром будет уже -3… -1°С. А к вечеру опустится до -7… -5°С. Такая погода сохранится до субботы», — предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Кстати, во вторник, 5 февраля, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильной гололедицей.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — указано в сообщении на сайте Гидрометцентра. Там сообщили, что предупреждение будет действовать с 9:00 в течение 12 часов.

По информации синоптиков, ночью во вторник в Москве и Московской области будет облачно, возможны небольшие осадки, местами туман и гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура до -2°С.

«Днем на фоне роста атмосферного давления, осадки прекратятся, есть хорошие шансы на то, что жителей порадует солнышко», — отмечается в сообщении Гидрометцентра. Правда, синоптики также предупреждают о сильной гололедице. Ветер прогнозируют северо-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура будет примерно одинаковая — до -2°С.

По данным центра «Фобос», в этот день в столицу вернутся снегопады, сообщает агентство городских новостей «Москва». Согласно информации синоптиков, изменения погоды будут связаны с холодным атмосферным фронтом из акватории Баренцева моря, который пройдет через московский регион.

«Процесс похолодания будет сопровождаться небольшими снегопадами, кратковременными усилениями северо-западного ветра до 5-10 м/с», — отметили в организации.

Самым холодным днем недели будет среда — днем облачная погода со снегом и -6… -4°С.

На синоптическую ситуацию в столице и в Московской области окажет влияние антициклон. Он поднимет давление до 762 мм рт. ст. И обеспечит в среду солнечную и умеренно морозную погоду.

Как отмечают метеорологи, в ночь на четверг, 7 февраля, ожидается снег, термометры покажут -8…-6°С. Днем небольшой снег прогнозируется лишь местами. В Москве -4…-2°С. В пятницу, 8 февраля, погода будет облачной, с прояснениями. Температура ожидается выше нормы на 2-3°С. Днем синоптики прогнозируют -6…-1°С, а ночью столбики термометров опустятся до -10…-5°С. Облачно, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон 755 мм рт. ст.

«До субботы включительно почти каждый день будет идти небольшой снег, температура начнет повышаться, и уже в субботу днем она будет колебаться в пределах -7… -2°С днем, ночью -10… -5°С. Это выше климатической нормы», — уточнила синоптик.

Ранее портал «Метеоновости» сообщал, что в Москве за первый месяц года выпало более 160% месячной нормы осадков. По данным портала, сумма выпавших осадков на станции ВДНХ составила 68,3 мм, или 163% январской нормы.

«Теплый январь, и осадками природа не обидела. Они выпадали преимущественно в виде снега в большинстве январских дней, а в отдельные дни были сильными», — указано в сообщении.

Особенно яркий след январь оставил 26 числа, когда в столице был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности, таким образом, сугробы за месяц выросли с 24 до 49 см.