Пожар на Новинском бульваре: горел дом Дапкунайте, есть жертвы

Число жертв пожара в жилом доме №12 на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех человек. Все погибшие — взрослые, задохнувшиеся от дыма. Как сообщает ФАН, к 6 часам утра огонь был ликвидирован пожарными.

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Эвакуированы из горящего дома были 42 человека, среди них — восемь детей.

Фоторепортаж: При пожаре в жилом доме в Москве погибли 4 человека __is_photorep_included12161941: 1

Часть из спасенных людей была размещена в трех автобусах, специально подогнанных к месту происшествия. После пожара жильцам разрешили вернуться в здание. По данным лаборатории МЧС, предельно допустимая концентрация примесей в воздухе не превышена.

Движение по Никитскому бульвару и Калашному переулку в ходе борьбы с огнем было перекрыто, автомобили начали пропускать в 7:14 мск.

Предварительными причинами возгорания были названы короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров, обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Огонь распространялся по лестничной клетке.

Перекрытия между этажами выполнены из дерева, поэтому тушение огня было затруднено. Кроме того, ряд квартир подвергся перепланировке, что также затрудняло борьбу с огнем, сообщил начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

«Одна квартира — это практически целый этаж. На седьмом этаже — двух-трехъярусная квартира, сложная планировка», — заявил он в разговоре с журналистами. В борьбе с огнем были задействованы 80 человек личного состава, 25 единиц техники и пять подъемных механизмов.

Дом №12 был построен в 1912-1913 годах для служащих Московской конторы Государственного банка Российской империи, передает НСН. После революции в нем жили советский авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников.

Сейчас здание является выявленным объектом культурного наследия.

В нем владеют квартирами художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборга Дапкунайте.

Пожары в Москве происходят постоянно. В ночь на 1 февраля огонь охватил здание клуба Sexton, принадлежащего байкерскому объединению «Ночные волки». Пожар продолжался несколько часов. В первом часу ночи загорелась хозяйственная постройка на территории комплекса. По другим данным, огонь охватил открытую сцену и декорации. Площадь пожара к приезду спасателей составила 50 кв. метров. Ликвидировали пожар в течение часа, никто не пострадал.

В конце января пожар произошел в жилом доме в районе Выхино-Жулебино. Информация о возгорании в доме на улице Генерала Кузнецова, 23, поступила на дежурный пульт в 14:46. Спасательные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, были эвакуированы восемь человек.

В тот же день, 25 января, пожар произошел на 62-м этаже башни «Восток» комплекса Москва-Сити. Возгорание началось в кафе, из окон небоскреба шел густой дым. О пострадавших не сообщалось.

В подмосковной Балашихе в тот же день произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщалось, что возгоранию предшествовал взрыв, однако позже спасатели опровергли эту информацию. Хлопок, который слышали очевидцы, был вызван лопнувшими из-за огня стеклами. Дом был построен год назад и не подключен к газу. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в электронагревателе. Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона, использовавшегося для изготовления натяжных потолков.

В результате пожара погибли два человека, рассказали в региональном МЧС, это рабочие, делавшие ремонт в загоревшейся квартире.

Пожары в Москве происходят и на воде. 20 января пожарные потушили огонь, охвативший два судна на Москве-реке. Возгорания друг с другом не были связаны, однако места пожаров располагались друг от друга неподалеку. На улице Свободы, 52 на площади 30 кв. метров горел дебаркадер. Пожар был на первом и втором этажах, его ликвидировали в 00:20.

Спустя 25 минут пожарные потушили огонь на заброшенном судне под Крылатским мостом со стороны улицы Мневники. Там площадь пожара составила три кв. метра.