Предательство военных: Венесуэла раскололась. ОНЛАЙН

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Несмотря на то, что в Венесуэле на улицы сегодня вышли представители противоборствующих сторон, столкновений между ними не наблюдается. Силовики тоже остаются в стороне: полиция отказалась применять силу к сторонникам спикера парламента Хуана Гуайдо.
Во время митинга оппозиции группа полицейских отделилась от толпы и ушла, а один из сотрудников даже обнял протестующего.
«Предпочитаю увести людей, чем подавлять народ», — сказал один из представителей силовиков, сообщает РИА «Новости».
Хуан Гуайдо, в свою очередь, пообещал венесуэльцам сохранить активы страны с помощью ЕС. «Мы попросим защитить активы также в Европе. Повторяю, деньги венесуэльцев не будут украдены», — приводит его слова портал Nacional.
На субботнем митинге Николас Мадуро обратился к оппозиции с призывом «подумать о благе страны». «Венесуэла должна искать свой союз ... Я призываю «правых» поразмыслить о благе страны ... отказаться от пути интервенционизма ... прекратить призывать к интервенции в нашу страну, перестать помогать государственному перевороту, который уже провалился», — сказал президент Боливарианской республики.
Вот так сегодня выглядел в Каракасе митинг сторонников Николаса Мадуро.
Тем временем, Мадуро, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. «Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», — сказал официальный президент Венесуэлы.
Хуан Гуайдо также обратился к своим сторонникам с призывом выходить на акции протеста. «В ближайшие дни будем просить поддержки всего народа Венесуэлы, чтобы он нас сопровождал в поисках гуманитарной помощи», - заявил спикер парламента сегодня на митинге. «Давайте снова присягнем. Давайте поднимем правую руку: мы, венесуэльцы, преданные Венесуэле, мы клянемся оставаться на улицах, пока не добьемся прекращения узурпации, (создания) переходного правительства и свободных выборов», — продолжил лидер оппозиции.
И официальная власть, и оппозиция просят жителей Венесуэлы о поддержке. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем твиттере призвал народ отправиться на место шествия сторонников Мадуро и защищать родину и независимость. «Сегодня необходимо мобилизоваться, идти к проспекту Боливар. Защищайте отечество. Защищайте нашу независимость», — написал министр.
Вскоре после сторонников Мадуро на улицы вышли и те, кто поддерживает Гуайдо — соцсети наводнили фотографии с акций протеста против политики официального президента страны.
Марш сторонников Мадуро начался около пяти часов назад: о его начале объявил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. «Идем вместе с нашим славным народом праздновать 20 лет Боливарианской революции. Ни угрозы, ни атаки не собьют нас с пути. Да здравствует Чавес! Мы победим», — написал он.
2 февраля по всей стране проходят митинги и шествия: часть венесуэльцев выступает в поддержку Мадуро, другая поддерживает оппозицию и ее лидера, спикера парламента Хуана Гуайдо.
Генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес пока что в меньшинстве: в ВВС Венесуэлы его уже назвали предателем. «Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей», — заявили представители ВВС в твиттере.
Генерал заявил, что Хуана Гуайдо поддерживают 90% военнослужащих, и призвал армию не подавлять протесты оппозиции.
Одним из основных вопросов последних дней был, перейдет ли армия на сторону оппозиции. Сегодня один из генералов ВВС Венесуэлы, Франсиско Эстебан Янес Родригес, заявил, что поддерживает Гуайдо. «Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», — заявил генерал на видео, распространенном некоторыми телеканалами Венесуэлы.
Добрый вечер, дорогие друзья! «Газета.Ru» следит за событиями в Венесуэле всеми возможными способами, в том числе, и онлайн. Сегодня в стране — массовые акции как сторонников официального президента Николаса Мадуро, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо Гуайдо, объявившего себя временным исполняющим обязанности президента.