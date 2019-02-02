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Предательство военных: Венесуэла раскололась. ОНЛАЙН

Генерал ВВС Венесуэлы оказался «предателем»

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Он заявил, что 90% военнослужащих страны не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро. По стране, тем временем, проходят массовые акции как сторонников Мадуро, так и тех, что стоит за Гуайдо. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за тем, что происходит в Венесуэле.
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23:35

Несмотря на то, что в Венесуэле на улицы сегодня вышли представители противоборствующих сторон, столкновений между ними не наблюдается. Силовики тоже остаются в стороне: полиция отказалась применять силу к сторонникам спикера парламента Хуана Гуайдо.

Во время митинга оппозиции группа полицейских отделилась от толпы и ушла, а один из сотрудников даже обнял протестующего.

«Предпочитаю увести людей, чем подавлять народ», — сказал один из представителей силовиков, сообщает РИА «Новости».

23:20

Хуан Гуайдо, в свою очередь, пообещал венесуэльцам сохранить активы страны с помощью ЕС. «Мы попросим защитить активы также в Европе. Повторяю, деньги венесуэльцев не будут украдены», — приводит его слова портал Nacional.

23:10

На субботнем митинге Николас Мадуро обратился к оппозиции с призывом «подумать о благе страны». «Венесуэла должна искать свой союз ... Я призываю «правых» поразмыслить о благе страны ... отказаться от пути интервенционизма ... прекратить призывать к интервенции в нашу страну, перестать помогать государственному перевороту, который уже провалился», — сказал президент Боливарианской республики.

23:00

Вот так сегодня выглядел в Каракасе митинг сторонников Николаса Мадуро.

22:50

Тем временем, Мадуро, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. «Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», — сказал официальный президент Венесуэлы.

22:40

Хуан Гуайдо также обратился к своим сторонникам с призывом выходить на акции протеста. «В ближайшие дни будем просить поддержки всего народа Венесуэлы, чтобы он нас сопровождал в поисках гуманитарной помощи», - заявил спикер парламента сегодня на митинге. «Давайте снова присягнем. Давайте поднимем правую руку: мы, венесуэльцы, преданные Венесуэле, мы клянемся оставаться на улицах, пока не добьемся прекращения узурпации, (создания) переходного правительства и свободных выборов», — продолжил лидер оппозиции.

22:35

И официальная власть, и оппозиция просят жителей Венесуэлы о поддержке. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем твиттере призвал народ отправиться на место шествия сторонников Мадуро и защищать родину и независимость. «Сегодня необходимо мобилизоваться, идти к проспекту Боливар. Защищайте отечество. Защищайте нашу независимость», — написал министр.

22:25

Вскоре после сторонников Мадуро на улицы вышли и те, кто поддерживает Гуайдо — соцсети наводнили фотографии с акций протеста против политики официального президента страны.

22:15

Марш сторонников Мадуро начался около пяти часов назад: о его начале объявил глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. «Идем вместе с нашим славным народом праздновать 20 лет Боливарианской революции. Ни угрозы, ни атаки не собьют нас с пути. Да здравствует Чавес! Мы победим», — написал он.

22:05

2 февраля по всей стране проходят митинги и шествия: часть венесуэльцев выступает в поддержку Мадуро, другая поддерживает оппозицию и ее лидера, спикера парламента Хуана Гуайдо.

21:55

Генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес пока что в меньшинстве: в ВВС Венесуэлы его уже назвали предателем. «Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей», — заявили представители ВВС в твиттере.

21:50

Генерал заявил, что Хуана Гуайдо поддерживают 90% военнослужащих, и призвал армию не подавлять протесты оппозиции.

21:45

Одним из основных вопросов последних дней был, перейдет ли армия на сторону оппозиции. Сегодня один из генералов ВВС Венесуэлы, Франсиско Эстебан Янес Родригес, заявил, что поддерживает Гуайдо. «Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», — заявил генерал на видео, распространенном некоторыми телеканалами Венесуэлы.

21:40

Добрый вечер, дорогие друзья! «Газета.Ru» следит за событиями в Венесуэле всеми возможными способами, в том числе, и онлайн. Сегодня в стране — массовые акции как сторонников официального президента Николаса Мадуро, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо Гуайдо, объявившего себя временным исполняющим обязанности президента.