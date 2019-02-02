Предательство военных: Венесуэла раскололась. ОНЛАЙН

Несмотря на то, что в Венесуэле на улицы сегодня вышли представители противоборствующих сторон, столкновений между ними не наблюдается. Силовики тоже остаются в стороне: полиция отказалась применять силу к сторонникам спикера парламента Хуана Гуайдо.

Во время митинга оппозиции группа полицейских отделилась от толпы и ушла, а один из сотрудников даже обнял протестующего.

«Предпочитаю увести людей, чем подавлять народ», — сказал один из представителей силовиков, сообщает РИА «Новости».