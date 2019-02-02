Зашла за паспортом: экс-мэра Тулы поймали на Кипре

На Кипре задержана бывший мэр Тулы и учредитель компании РЭМС, которая занимается ремонтом в многоквартирных жилых домах, Алиса Толкачева. Она обвиняется российскими правоохранителями в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Толкачева была задержана сотрудниками Интерпола по запросу России. По данным СМИ, задержание произошло после того, как чиновница попыталась поменять паспорт в российском консульстве. Экс-мэр была объявлена в международный розыск еще в осенью 2017 года.

«Посольство подтверждает факт ее задержания. Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии на Кипре.

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В посольстве России отметили, что в настоящий момент бывшая чиновница находится в тюрьме и ждет решения об экстрадиции на родину. Между тем, как сообщила изданию «Тульские новости» сама Толкачева, суд по вопросу ее высылки уже состоялся. Российским правоохранителям якобы отказали в экстрадиции экс-мэра. Как пояснила Толкачева, преступления, который ей инкриминируется на родину, не имеют уголовного преследования в Евросоюзе. Россиянка добавила, что чувствует себя хорошо, а также полна сил и желания отстаивать свою невиновность.

Алиса Толкачева была избрана главой Тулы от фракции партии «Единая Россия» в марте 2010 года. Она стала первой женщиной-градоначальником в истории города. Однако на посту чиновница продержалась недолго — в марте 2011 года депутаты Тульской городской думы приняли решение о ее отставке.

Как сообщал «Ведомостям» депутат гордумы Сергей Филатов, Толкачева потеряла свой пост из-за конфликта с местными единороссами. В городе якобы шла борьба за контроль над финансовыми потоками, в ходе которой Алиса Толкачева отказалась рассматривать несколько законопроектов, касающихся распределения городских доходов. Их продвигал сити-менеджер Михаил Иванцов, утверждает собеседник издания.

Как пишет «МК», Толкачева не хотела уходить добровольно, поэтому оппоненты якобы решили надавить на ее бизнес — управляющую компанию РЭМС, которая заключает договоры на управление, содержание и текущий ремонт в многоквартирных жилых домах. По данным газеты, соперники стали отбирать дома у компании, а затем подали на фирму в суд.

Так, 30 августа 2016 года на Алису Толкачеву было заведено шесть уголовных дел — в том числе по статье «О мошенничестве в особо крупном размере», а также превышении должностных полномочий. Дела также были заведены в отношении других руководителей РЭМС — в их числе генеральный директор управляющей компании.

Следствие считает, что с июля по август 2015 года фирма не перечислила 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Кроме того, с сентября 2015 года по июль 2016 года РЭМС якобы не оплатила электроэнергию на сумму 22 млн рублей, которую ей предоставила ресурсоснабжающая компания.

Гендиректора РЭМС в августе 2016 года арестовали, на 35 объектов его недвижимости был наложен арест на общую сумму более 107 млн рублей.

Что касается Толкачевой, то в ее отношении не была избрана мера пресечения. Экс-мэр воспользовалась этим и уехала за границу. Только через год, в июле 2017 года, Пролетарский районный суд заочно взял под стражу Толкачеву и объявил ее в международный розыск.

Сама бывшая чиновница отказывается признавать свою вину. Она считает возбуждение уголовное производства незаконным. «Теперь переведу все доказательства своей невиновности с русского на один из европейских языков, заверю и буду брать с собой для пересечения границы. Поскольку, если розыск не фикция, то меня должны задержать и исследовать доказательства российских правоохранительных органов и мои доводы. Вот здесь и начинается самое интересное. Позвоночное право там не работает. Толстый сальный палец там не интересен. И рассмотрением дела об экстрадиции будут заниматься суд Европы, после чего розыск прекращается. Жалко раньше о розыске не знала», — так Толкачева прокомментировала свое уголовное преследование 23 октября 2017 года в «ЖЖ».

Бывшая градоначальница Тулы родилась и выросла в семье военнослужащих. В 1984 году после школы она поступила на химико-биологический факультет Тульского педагогического института. Получив образование, Толкачева пошла работать учителем химии и биологии в местную школу.

В 1993 году, она начала строить карьеру в системе ЖКХ. Позже получила юридическое образование в Туле, а в 2005 году закончила РАНХиГС по специальности «Государственное муниципальное управление». С 2002 по 2004 год Алиса Толкачева была депутатом Тульской областной Думы III созыва. 31 марта 2010 года на заседании местного парламента большинством голосов она была избрана мэром Тулы.