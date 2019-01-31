«Пил кровь из рюмочки»: врач оказался вампиром-расчленителем

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина — врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство. Как сообщил порталу 74.ru руководитель следственного отдела по Ленинскому району Челябинска Константин Правосудов, мужчина устроился на работу по поддельному диплому. В квартире во время обыска также была обнаружена крупная партия наркотика.

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Сейчас следователи выясняют, где был приобретен фальшивый диплом, когда и успел ли липовый врач-терапевт нанести вред пациентам. Против него ведется следствие по двум делам: о подделке документов и хранении наркотиков

Выяснилось, что в 1998 году Кондрашин, сын врача-психотерапевта, жестоко убил своего 16-летнего одноклассника. «Юноша жил с отцом, отец работал психиатром, мать жила отдельно», — рассказал Znak.com бывший следователь городской прокуратуры Александр Филатов.

Кондрашин позвал одноклассника в гости, пообещав угостить психотропным препаратом (сверстники до того нередко приходили к нему домой за тем же). «Мальчик заманил к себе одноклассника, обманом ввел ему смертельную дозу транквилизатора, а затем расчленил его тело.

Он вырезал сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмочки».

При этом сразу после убийства он спрятал труп за шторами, когда в квартиру ненадолго зашел отец, и только потом взялся за ножовку.

Школьника-убийцу задержали практически сразу: он разбросал части тела жертвы по двору, там на них утром наткнулся отец Кондрашина, когда гулял с собакой. Кровавые следы вели в квартиру.

На допросе юноша объяснил, что совершил расправу для принесения жертвы богам темных сил. «В безумных видениях Бориса к нему взывали демоны преисподней Бааль и Бюр, требовали крови. За это, мол, жизненная энергия жертвы перейдет убийце», — писала «Челябинская неделя» о трагедии в 2000 году.

Одноклассники убийцы рассказывали, что он странно себя вел: носил кольца-амулеты, ходил с тростью и увлекался эзотерикой. Говорил, что перенес инсульт, видел смерть и теперь чувствует сверхъестественное. Сам подросток называл себя бароном фон Гинцелем. Это действительно было так: отец по материнской линии — прямой потомок немецких баронов-эмигрантов.

Суд признал школьника невменяемым. Следователь вышел в суд с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении тому принудительного лечения. В 2000 году было вынесено соответствующее решение. Более 10 лет Борис Кондрашин провел на принудительном лечении, пишет Znak.com. Но потом его отпустили под наблюдение врача-психотерапевта. Отец Кондрашина умер еще во время следствия, находясь в СИЗО, поскольку его считали соучастником преступления.

«Парень был умный: интересовался естественными науками. Химия и биология — любимые предметы. Хотел врачом быть, как отец. Выращивал дома кактусы», — рассказала kp.ru классная руководительница Кондрашина Ольга.

Судя по всему, от мечты пойти по стопам отца Кондрашин так и не отказался: после выхода из больницы он купил диплом врача и устроился на работу.

Кондрашина, по информации «КП-Челябинск», узнали его одноклассники, проходившие диспансеризацию. «Я проходила медкомиссию и увидела его, — рассказала жительница Челябинска, попросившая не называть ее имени. — Когда он убил одноклассника, у него нашли список из десяти имен. Мое было вторым. При виде меня он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание».

В той же больнице, куда устроился Кондрашин, на него наткнулся еще один пациент — очевидец событий 20-летней давности. «Я пошел к главврачу, но тот не отреагировал. Сказал, что это все байки, а человек показал диплом о высшем образовании. И потом его же проверяли кадровики, не могли же они это пропустить! Оказалось, что могли. Вскоре Борис перешел в другую поликлинику. Там также всплыло его прошлое и кто-то, пожаловался на него в органы», — цитирует его издание.

Однако по данным Znak.com, убийцу узнал его коллега-психиатр, попросивший полицию проверить личность подозрительного мужчины.