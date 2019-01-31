Вышли за рамки: Россия заплатит за депортацию грузин

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила €10 млн в качестве компенсации морального вреда 1,5 тыс. граждан Грузии. Такое решение было принято по делу о массовой депортации грузин в 2006-2007 годах. За это решение проголосовали 16 судей, один был против.

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Сумма будет разделена: по €2 тыс. получат просто депортированные граждане, а €10-15 тыс. — те, кто еще и был, по мнению суда, незаконно лишен свободы и/или содержался под стражей в «бесчеловечных и унижающих достоинство» условиях.

В Минюсте РФ подчеркнули, что суд отказал грузинской стороне в удовлетворении их изначального требования: €70,32 млн компенсации.

Тем не менее, присужденная Грузии сумма примерно на 150 млн рублей больше, чем объем средств, ежегодно закладываемый в российском бюджете на компенсации по решениям ЕСПЧ. Эта статья расходов составляет около 600 млн рублей.

Кроме того, Тбилиси настаивал на том, что от действий российских властей пострадали более 4,6 тыс. человек, но суд взял за основу данные, предоставленные Москвой. Вдобавок ЕСПЧ потребовал предоставить список лиц, которые могут считаться пострадавшими, и запретил его дополнять в дальнейшем.

В вопросе выплаты компенсаций в Минюсте РФ будут руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств. Кроме того, Москва также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией.

В суд с межгосударственным иском Грузия обратилась 26 марта 2007 года. ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска по существу в 2011 году, а в 2014-м удовлетворил его. Первые компенсации в размере €40 тыс. и €30 тыс. были присуждены двум депортированным грузинам в декабре 2016 года.

По мнению Тбилиси, Москва нарушила права проживавшего в России грузинского населения после того, как Грузия 27 сентября 2006 года задержала в Тбилиси четверых российских военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Высылка граждан Грузии происходила с сентября 2006 года по январь 2007-го. По мнению ЕСПЧ, Москва проводила «скоординированную политику ареста, задержания и выдворения граждан Грузии».

Российская сторона, в свою очередь, подчеркивала, что по каждому депортированному грузину принимались судебные решения и выдворялись только те, кто грубо нарушал миграционное законодательство. Кроме того, в РФ с 2002 года проводился комплекс мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, так что эти меры не были реакцией на задержание россиян в Тбилиси.

Не были они направлены и исключительно против граждан Грузии. В 2006 году, по словам Николая Азарова, занимавшего тогда пост начальника управления иммиграционного контроля ФМС, из России были депортированы 4 тыс. грузин, 6 тыс. узбеков и 4 тыс. таджиков.

Судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов в своем отдельном мнении тогда отметил, что, принимая постановление, суд не учел некоторые ключевые моменты, напоминает РАПСИ. Так, конфликт между сторонами, по мнению судьи, имеет политический подтекст, что сильно затрудняет установление истины. Также Дедов указал, что на решение ЕСПЧ повлияли доклады правозащитных организаций, которые предвзято отнеслись к этому конфликту, заняв сторону Грузии.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, это решение ЕСПЧ политизировано. «К сожалению, в последнее время решения ЕСПЧ в отношении России становятся все более политизированными и антироссийски направленными. Мы исходим из того, что участие России в Совете Европы и решения ЕСПЧ могут вообще потерять для нас свою актуальность и юридическую силу, учитывая практику притеснения в правовом поле интересов РФ», — сообщил парламентарий ФАН.

При этом Морозов подчеркнул, что Россия хорошо относится к грузинам, многие живут на территории РФ и давно ассимилировались в стране:

«Если кто-то и был выслан, то за нарушения визового режима, который, напомню, был введен по инициативе грузинской стороны, Россия лишь предприняла ответный шаг. Тем не менее, Грузия для нас дружественная страна. И нам необходимо пересматривать визовый режим и снимать ограничения, чтобы в дальнейшем не было таких эксцессов. Учитывая нашу многовековую дружбу, введение безвизового режима возможно, если на то будет политическая воля грузинских властей».