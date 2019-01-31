«Мандраж остается»: телефонные террористы кошмарят россиян. LIVE

Угрозы от злоумышленников привели к эвакуации 15 учебных заведений Новосибирска, а также здания городской мэрии. Проверочные мероприятия осложняются холодной погодой, заявил градоначальник Анатолий Локоть. По информации Гидрометцентра, в Новосибирске сейчас -17°C. «Дети могут подвернуться переохлаждению», — пояснил мэр.

«Сын мне написал в 13:05, что всех эвакуируют. Началку забирали родители, а среднее и старшее звено доходили сами. Их предупредили, что из-за срывов без каникул дети останутся, но перестраховаться, сказали, тоже, что нам не мешает. В этот раз эвакуировали быстрее, чем в прошлый. Все равно мандраж остается, даже несмотря на то, что эвакуировали повторно», — заявила порталу «Новосибирск.Онлайн» Оксана Ванькова, мать ученика местной школы №56.