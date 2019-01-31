«Мандраж остается»: телефонные террористы кошмарят россиян. LIVE

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Письма с угрозами поступают и в учреждения Азова, Шахт и Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Правоохранители эвакуируют школы, проверки продолжаются. Местных жителей призвали не разводить панику, а также воздержаться от распространения ложных сведений.
Осмотр якобы заминированных помещений проводится и в Самаре. Письма с угрозами поступили в местные больницы и торговые центры. Подобные сообщения самарские объекты получали и во вторник. Тогда силовики провели эвакуацию, проверили здания и заявили, что местным жителям ничего не угрожает.
Угрозы от злоумышленников привели к эвакуации 15 учебных заведений Новосибирска, а также здания городской мэрии. Проверочные мероприятия осложняются холодной погодой, заявил градоначальник Анатолий Локоть. По информации Гидрометцентра, в Новосибирске сейчас -17°C. «Дети могут подвернуться переохлаждению», — пояснил мэр.
«Сын мне написал в 13:05, что всех эвакуируют. Началку забирали родители, а среднее и старшее звено доходили сами. Их предупредили, что из-за срывов без каникул дети останутся, но перестраховаться, сказали, тоже, что нам не мешает. В этот раз эвакуировали быстрее, чем в прошлый. Все равно мандраж остается, даже несмотря на то, что эвакуировали повторно», — заявила порталу «Новосибирск.Онлайн» Оксана Ванькова, мать ученика местной школы №56.
Повторная атака злоумышленников пришлась и на Красноярский край. В понедельник письма с угрозами поступили на электронную почту 40 учреждений Красноярска и Минусинска. Сегодня сообщения о минировании поступили на почту более 10 объектов Красноярска. Силовики эвакуировали местных жителей, однако впоследствии не обнаружили в зданиях опасных устройств.
«Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут. Рассылка производится по аналогии с событиями 28 января 2019 года в Красноярске и Минусинске, а также в иных регионах Российской Федерации», — заявили в антитеррористической комиссии региона.
Пермский край уже не первый раз на этой неделе переживает волну сообщения о якобы заложенных в общественных местах бомбах. «В ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту 31.01.2019 поступили анонимные сообщения о минировании, аналогичные направленным 29.01.2019», — заявили местные власти.
На данный момент проверки силовиков угрозы не выявили. Правоохранители продолжают обследовать здания.
В Волгограде телефонные террористы выбрали аналогичные цели атаки. Анонимные письма поступили в 16 городских объектов — школы, больницы и административные здания.
«Вслед за школой №49 сообщения о минировании пришли в городскую думу, больницу №15 и школы №5 и №35 Волгограда. Полиция, все экстренные службы уже на местах, проверяют эти объекты», — заявил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили и в школы Екатеринбурга. Правоохранители эвакуировали учителей и персонал учебных заведений. Как сообщили в местном департаменте образования, детей в школах нет, так как с 30 января учеба в городе приостановлена в связи с ростом заболеваемости людей ОРВИ и гриппом. Все школьники проходят обучение дистанционно.
Всем жителям города приходится ждать окончания проверок зданий при температуре -13°C. Таковы данные Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуированы около 20 больниц, более 30 школ и несколько торговых центров — в том числе такие крупные, как «Стокманн» и «ДЛТ».
Ученики школы №169 в Центральном районе Петербурга на время эвакуации пустили погреться в Федоровский собор. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на родителей школьников.
Не успела Россия отойти от вчерашней волны «телефонного» терроризма, как в административные и социальные учреждения десятков российских городов вновь стали поступать анонимные сообщения о минировании. Вчера досталось Центральному, Северо-Западному, Южному, Приволжскому и Северо-Кавказскому федеральным округам. Большинство сообщений об угрозах взрывов не подтвердились. «Газета.Ru» будет в онлайн-режиме рассказать, какие сюрпризы злоумышленники преподнесут россиянам сегодня.