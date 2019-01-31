«Жри тут и быстрее»: учительница сорвалась на второкласснике

Следственный комитет по Смоленской области начал проверку информации о том, что в одной из местных школ учительница применила физическую силу к ученику. Об этом сообщается на сайте СК по региону. По предварительным данным, «на глазах у детей педагог нанесла второкласснику телесные повреждения».

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Инцидент произошел в смоленской школе №17. Мать пострадавшего ученика рассказала, что педагог уже не в первый раз позволяет себе оскорблять и унижать ее сына.

«Понимаете, я воспитываю сына одна! Мы совсем недавно поменяли школу, учимся здесь только полгода. Мой сын ходит в продленку, так как я работаю. Знаете, там детки ужинают. Мой сын не всегда съедает всю порцию. Он как-то подошел ко мне и спросил: «Мам, можно я котлетку буду с собой забирать?», — рассказывала мама пострадавшего мальчика местному изданию Readovka.ru

По ее словам, часть ужина сын регулярно забирал с собой, пока однажды его классная руководительница не заметила этого.

Как рассказала женщина, учительница схватила второклассника за ухо и при детях стала кричать: «Жри! Жри тут и быстрее!».

Об инциденте мама школьника узнала от его друзей, когда пришла забирать сына из школы. Сам мальчик боялся наказания со стороны учительницы и маме ничего не сказал. Педагог до крови расцарапала ребенку ухо, шею и нос, утверждает мать пострадавшего.

Это не первый случай агрессии со стороны классного руководителя. Когда мама пострадавшего пыталась выяснить причины такого отношения, педагог ничего не объясняла. По мнению родительницы, одноклассники также перенимают негативное отношение своего учителя. Так, ранее дети целый день играли в футбол спортивной обувью ученика, говорит его мама. Классный руководитель, со слов матери, не только не вмешалась в происходящее, но и отвела второклассника к директору, заявив, что он слишком долго переобувает кроссовки.

Пострадавшего ученика после инцидента в столовой перевели в другой класс, но его мама опасается, что этого будет недостаточно для решения проблемы.

В администрации Смоленска рассказали, что служебное расследование случившегося проводит также управление образования и молодежной политики городской администрации.

В последние дни СМИ сообщали уже о нескольких случаях агрессии со стороны школьных учителей в разных городах России. Так, в Улан-Удэ от работы на время доследственной проверки был отстранен преподаватель ОБЖ, который заставил семиклассников в качестве наказания просидеть урок в противогазах.

Когда родители подростков узнали об инциденте, они обратились с жалобами к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич. После вмешательства детского омбудсмена педагогу вынесли выговор. Комитет по образованию рекомендовал директору провести беседу с учителями о соблюдении прав учащихся.

Директор, комментируя произошедшее, отметил, что преподаватель ОБЖ раньше не имел никаких замечаний.

«Преподаватель он хороший, работает у нас в школе уже два года и раньше таких методов обучения себе не позволял. Это недопустимо. Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель», — рассказал руководитель школы в беседе с RT.

Ранее в Пермском крае суд оштрафовал 46-летнего школьного учителя истории и обществознания за оскорбления и физические наказания учеников. По данным Федеральной службы судебных приставов, с июля 2017-го по март 2018 года мужчина занимал должность учителя истории и обществознания в Очерской средней общеобразовательной школе.

Во время обучения педагог публично унижал учеников, применял физические наказания и причинял психические страдания, в частности,

неоднократно называл детей оскорбительными словами, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге, угрожал переводом в коррекционную школу,

отметили в ведомстве. Родители учащихся обратились в правоохранительные органы.

В Самарской области СК, прокуратура и полиция проводят проверки в школе №93 Тольятти после того, как в Сети появилась запись, на которой учитель биологии дает ученице пощечину. Как пояснил очевидец произошедшего в комментария к видео, пятиклассница рисовала на уроке, учительнице это не понравилось, она скинула со стола все учебные принадлежности девочки и применила силу.

На время проведения проверок учительница была отстранена от работы. Педагог рассказала, что школьница спровоцировала ее на агрессию, потому что систематически мешала проводить занятия и отвлекала других ребят. При этом женщина призналась, что в любом случае не должна была срываться на ребенке.

«Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя. Но я полагаю, что все равно педагог должен оставаться педагогом», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.