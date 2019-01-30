Турист или террорист? Россиянин пока посидит в психушке в Осло

Гражданин РФ, подозреваемый в нападении с ножом на женщину в норвежском супермаркете, принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на адвоката арестованного мужчины.

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Как отмечают СМИ, с этим решением полностью согласен адвокат задержанного Ула Лунде. «Я с самого начала утверждал, что он болен, и это (помещение в больницу) только подтверждает мое мнение», — отметил Лунде. Он также добавил, что врачи предполагают у россиянина шизофрению.

В полицейской службе безопасности телеканалу не прокомментировали факт отправки задержанного в психиатрическую клинику, однако отметили, что психиатрическая экспертиза — центральный элемент расследования, сообщили РИА «Новости». «Для расследования важно установить психическое состояние подозреваемого», — приводит телекомпания слова представителя полиции Мартира Бернсена.

Инцидент произошел 17 января.

20-летний уроженец Башкирии прибыл из Швеции в Норвегию. Он ударил ножом в спину женщины в супермаркете в центре Осло. После этого он попытался напасть на кассира, но, передумав, сбежал с места преступления.

Прибывший патруль задержал его неподалеку от магазина. Полиция предполагает, что свою жертву он выбрал случайно. Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии. Брат женщины сообщил, что она вышла из комы и перенесла успешную операцию, сообщает «Интерфакс».

Когда злоумышленника задержали, он заявил, что хотел убить еще больше людей. По словам адвоката, он также рассказывал о планах совершить террористические акты в других странах, при этом напомнив о событиях в Париже и Германии, когда экстремисты направляли грузовики в толпу людей.

Из-за этого норвежская полиция возбудила уголовное дело по статье о теракте. По ней подозреваемому грозит до 21 года лишения свободы. Однако позже правоохранители признали, что молодой человек не является экстремистом. Глава службы безопасности норвежской полиции Бенедикте Бьернланн сообщала, что полиция проверяет связи россиянина с исламистами, но пока с нулевым результатом. При этом напавший также ранее не был известен норвежским спецслужбам.

После допроса россиянин полностью изменил показания и заявил, что плохо себя чувствовал и не помнит обстоятельств случившегося.

Он также отметил, что не планировал совершать террористическую атаку и приехал в Скандинавию как турист. Адвокат задержанного настаивал на том, что его клиент «был не в себе», во время нападения.

Следующее заседание по делу гражданина РФ пройдет 15 февраля. Отметим, что суд рассматривает дело о совершении теракта впервые с 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик (с июня 2017 года он сменил имя на Фьотольф Хансен) совершил два теракта в Осло и его окрестностях.

Первый был совершен около комплекса правительственных зданий в Осло при помощи арендованного микроавтобуса, который был начинен взрывчаткой. После этого Брейвик отправился на остров Утейя, где находился молодежный лагерь Норвежской рабочей партии.

Брейвик приехал на остров, где назвался сотрудником секретной службы, прибывшим с целью провести инструктаж по технике безопасности в связи с взрывом в Осло. Собрав отдыхающих, он начал расстреливать толпу.

Стрельба продолжалась полтора часа, после чего Брейвик сдался приехавшему наряду полиции. Жертвами обоих терактов стали 77 человек, ранения получили 151 человек.

На суде Брейвик признался в убийствах, однако отказался считать их преступлениями. Он объяснил свои действия как предупреждение для «государственных изменников». В частности, он сообщил, что через десять лет этнические норвежцы станут меньшинством в Осло. Брейвик первоначально был признан невменяемым, однако последующая экспертиза установила, что он вменяем и может понести уголовную ответственность.

В итоге Брейвик был приговорен к максимальному сроку тюремного заключения, который есть в Норвегии, — 21 году заключения с возможным продлением срока еще на пять лет, если он будет признан опасным для общества.

Спустя почти семь лет после терактов преступник написал письмо администрации тюрьмы, где находится в настоящее время. «Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — сказал Брейвик.