Спалилась: как девочка выдумала нападение хулиганов в масках

Произошел неожиданный поворот в истории о подожженной шапке на 12-летней девочке в городе Волхов Ленинградской области. Как выяснили следователи, подростки выдумали нападение хулиганов, чтобы их не наказали за курение.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером 29 января трое неизвестных подростков в масках около дома 25 по улице Ломоносова подожгли шапку на несовершеннолетней девочке и избили ногами ее друга, проживающего по соседству.

После этого дети были доставлены в Волховскую межрайонную больницу: девочка с термическими ожогами головы I степени. «В состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии, ее жизнь и здоровье вне опасности», — сообщили в СК. Мальчик был госпитализирован с ушибом грудной клетки. После осмотра врачами, признавшими, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, он отпущен домой.

Региональный СК начал доследственную проверку. Правоохранители пообщались с пострадавшими, и те сознались, что выдумали всю историю. «12-летняя девочка вместе со своим сверстником отправились в магазин за продуктами. По пути следования девочка решила покурить.

В процессе прикуривания сигареты от зажигалки, не рассчитав высоту пламени, произошло воспламенение шапки, одетой на девочке и меха от капюшона ее одежды.

Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, поскользнувшись, упал», — сказали в пресс-службе ведомства. Добавляется, что девочка учится в коррекционной школе.

Горящие вещи подростки выбросили на улице, где их позже и обнаружили сотрудники правоохранительных органов. «Следователи территориального отдела СКР по Ленинградской области произвели осмотр места происшествия с участием 12-летнего мальчика и его законного представителя, в ходе которого был обнаружен мех от капюшона одежды девочки со следами горения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В управлении также отметили, что один из пострадавших выдумал версию о нападении на них неизвестных, чтобы избежать наказания от родителей. «Следователи продолжают работать на месте происшествия, выполняют иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в региональном СК.

Впрочем, не все истории заканчиваются так безобидно.

29 января 15-летний москвич, получивший ожоги 98% тела, скончался в больнице спустя четыре дня после госпитализации.

В больницу его доставили из подъезда жилого дома на северо-западе столицы: по одной версии, его облили керосином и подожгли сверстники, по другой — подросток сам случайно пролил на себя горючее.

Силовики арестовали 16-летнего приятеля потерпевшего и допросили еще одного школьника. Оба были на месте ЧП вместе с погибшим. Обвинение подростку еще не предъявлено. Свою вину он отрицает. Параллельно силовики допрашивают еще одного подозреваемого — 17-летнего школьника, который также был на месте происшествия.

Инцидент произошел вечером 24 января. По информации следователей, ученик девятого класса получил ожог 98% поверхности тела во время встречи с двумя друзьями в на лестничной клетке пятого этажа жилого дома, расположенного на улице Берзарина. Там, по данным kp.ru, подростки провели несколько часов. С собой у подростков был алкоголь и сигареты. Оба приятеля погибшего не раз привлекались к ответственности за хулиганство, а также были замечены за употреблением наркотиков, отмечает издание. В тот вечер на встречу с другом они якобы взяли керосин, который и стал причиной трагедии.

Согласно другой версии произошедшего, 24 января подростки баловались с керосином, в результате чего девятиклассник якобы сам пролил на себя горючее. А когда вместе с приятелями стал спускаться вниз по лестнице, его одежда внезапно вспыхнула. Охваченного пламенем ребенка заметил один из жильцов дома — он вынес подростка из подъезда и повалил в снег, чтобы затушить пламя.

Потерпевшего незамедлительно госпитализировали. На месте происшествия была найдена пустая канистра с запахом, характерным для керосина. Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.