Отдала подруге и забыла: как в Петербурге погиб младенец

31-летняя жительница Санкт-Петербурга Виктория Свинцова, обвиняемая в убийстве своего годовалого сына, арестована на два месяца. Такое решение в среду вынес Кировский районный суд.

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Накануне, 29 января, в квартире, расположенной в Кировском районе Петербурга, правоохранители обнаружили тело годовалого мальчика, выглядевшего сильно истощенным. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ против его матери Виктории Свинцовой. Силовики считают, что обвиняемая умышленно не присматривала за ребенком — в том числе лишала его питания.

В суде Свинцова заявила, что из-за занятости на работе она просила свою знакомую Михайлову присматривать за сыном. За это ее знакомая якобы получала 14 тыс. рублей в месяц. Петербурженка сообщила, что не ведет асоциальный образ жизни и не злоупотребляет алкоголем. Женщина попросила не заключать ее под стражу.

Приятельница Свинцовой присматривала за ребенком и в день его смерти. Как пишет сайт kp.ru,

Михайлова пыталась покормить малыша, однако тот отказался от еды и спустя некоторое время умер. Прибывшие на место происшествия врачи установили предварительную причину смерти — истощение.

Мать скончавшегося ребенка в последний раз видела его 25 января — в день, когда она пришла домой, чтобы передать очередную выплату «няне». По словам Виктории Свинцовой, она заметила, что сын похудел, однако списала потерю веса на простуду. На приеме у педиатра мальчик был лишь в марте 2018 года.

Известно, что обвиняемая проживает в пункте приема металлолома, где работает ее сожитель. Сама 31-летняя жительница Санкт-Петербурга с 2017 года стоит на учете органов опеки и попечительства муниципального образования «Автово». По данным аппарата петербургского детского омбудсмена, у Свинцовой есть двое старших сыновей — 10 и 14 лет. В отношении последнего она была лишена родительских прав. Оба ребенка к моменту возбуждения уголовного дела проживали отдельно от матери.

В аппарате омбудсмена добавили, что смотревшая за годовалым мальчиком Михайлова не смогла объяснить, почему ребенок был доведен до такого состояния. «На момент опроса следователями она была пьяна. Сегодня [30 января] стало известно, что она тоже скончалась», — пояснили в ведомстве.

После гибели малыша прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга запустила проверку учреждений соцзащиты населения, здравоохранения, а также органов опеки. Правоохранители выяснят, насколько эффективно данные ведомства работали с семьей погибшего мальчика. Проверку на предмет возможной халатности в действиях должностных лиц также проведет Следственный комитет.

Отметим, что 25 января во Владимирской области была осуждена 24-летняя жительница города Александрова, которая довела до истощения своего пятимесячного ребенка. Девушку приговорили к 1,5 годам лишения свободы по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Младенец умер 19 июня в реанимации областной детской клинической больницы, куда его доставили с диагнозом «истощение крайней степени». «Экспертиза подтвердила, что к трагедии привело недостаточное питание, повлекшее развитие у ребенка тяжелой белково-энергетической недостаточности», — сообщали в региональной прокуратуре.

Также выяснилось, что мальчик родился с небольшим весом.

Врачи сразу заявили матери, что ее сыну требуется особый уход. Тем не менее она проигнорировала все рекомендации врачей. Малыша кормили не специальным питанием, а всем, что лежало на кухонном столе.

Кроме того зачастую ребенок долгое время оставался без еды и питья.

К медикам 24-летняя жительница Александрова обратилась лишь тогда, когда сын окончательно ослаб. У осужденной девушки также есть пятилетний сын, который живет у родного отца, и двухлетняя дочь. Летом 2018 года девочка была доставлена в медучреждение с диагнозом «ОРВИ, задержка неврологического и речевого развития, анемия 1 степени». После этого органами опеки было принято решение отдать ребенка в дом-интернат.