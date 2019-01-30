«День каннибала»: школьника избили после шутки учителя

СК проверяет информацию об избиении восьмилетнего школьника в подмосковных Химках. Ранее в пресс-службе полиции Московской области сообщили, что в дежурную часть Сходненского ОМВД поступило сообщение из больницы, куда с травмами обратился восьмилетний мальчик.

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По информации уполномоченной по правам ребенка Московской области Ксений Мишоновой, конфликт возник, потому что школьный учитель физкультуры разозлилась на то, как долго мальчик завязывал шнурки.

Ряд других СМИ сообщает, что школьник на уроке поскользнулся и упал. По словам самого мальчика, после этого

педагог сказала ученикам, что сегодня день каннибала и она разрешает отпилить ребенку ногу.

Дети накинулись на сверстника и начали бить его. Как рассказал отец пострадавшего телеканалу РЕН ТВ, школьнику заблокировали руки, и он не смог даже закрыться, а кто-то подошел и наотмашь начал бить ногами.

О произошедшем ребенок сообщил родителям только дома, когда те заметили у него серьезные ушибы и ссадины. Они отвезли его в больницу, где у мальчика диагностировали сотрясение мозга. Мама школьника рассказала, что вместе с мужем она пошла в школу, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«Там подтвердили то, что говорил мне сын. Директор и учительница принесли свои извинения и мы не стали писать заявление в полицию. Не хотим, чтобы женщину из-за глупости посадили в тюрьму. Это была ее ошибка, тем более сын серьезно не пострадал. Не знаю почему, но мне кажется, что у учителя есть какая-то внутренняя доброта», — приводит слова женщины «МК».

Позже учитель физкультуры объяснила, что сказала о дне каннибала в шутку. Она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Директор школы Наталья Данилюк извинилась перед родителями и детьми.

По ее словам, учитель много лет преподавала у старших классов, однако выбрала неправильные методы работы с маленькими детьми.

«Ранее она много лет работала со старшими классами, а с первыми классами работает первый год, после большого перерыва», — сказала глава учебного заведения.

«Мне ее очень жаль. Педагогический стаж у нее 13 лет и попала в неприятную историю. Александра недавно похоронила мать. Буквально год назад она купила в ипотеку квартиру в Солнечногорске. Как она теперь будет выплачивать кредит, даже не знаю», — рассказала коллега уволившейся учительницы.

Ксения Мишонова также отметила, что вместе с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным она разбиралась в этом происшествии.

«Были в школе, разговаривали с директором, учителем. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла объяснить свое поведение. Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от нее на уроках часто. Мы навестили и семью пострадавшего мальчика. Родители, конечно, подавлены, хотя они получают мощную поддержку родительского сообщества. Малыш держится молодцом», — пояснила она.

По словам омбудсмена, пока пострадавший школьник не планирует возвращаться к занятиям. С мальчиком работают психологи.

«У него тяжелая психологическая травма и ушибы, он четыре дня лежал в больнице», — сказала Мишонова.

Это не первый случай жестокого поведени педагогов в России за последнее время. 29 января сообщалось, что Следственный комитет и прокуратура проводят проверки после действий учителя ОБЖ в Улан-Удэ, который заставил опоздавших семиклассников весь урок просидеть в противогазах. Как заявили в региональном СК РФ, длительное пребывание в противогазах могло навредить школьникам.

Директор школы в Бурятии Роман Леонтьев пояснил, что инцидент произошел 5 декабря. На следующий день администрация провела собрание с родителями учеников, на котором педагог принес извинения. Тем не менее родители пожаловались в Рособрнадзор. Самого учителя ОБЖ Леонтьев охарактеризовал положительно, отметив, что ранее на него никто не жаловался.

«Преподаватель он хороший, работает у нас в школе уже два года и раньше таких методов обучения себе не позволял. Это недопустимо. Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель», — рассказал RT Леонтьев.