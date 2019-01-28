Атаковали с утра: телефонные «минирования» добрались до Сибири

Телефонные террористы атаковали большую часть Сибири утром 28 января. Звонки с сообщениями о минировании административных зданий, школ и больниц поступали все утро. «В Сибирском федеральном округе массовые анонимные сообщения о минировании объектов поступали в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Правоохранительные органы совместно с региональными органами исполнительной власти отрабатывают все поступающие сообщения в соответствии со своими полномочиями и ведут поиски источников этих звонков», — сообщил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, его слова приводит РИА «Новости».

Первые сообщения о «минировании» поступили в барнаульские школы. Электронные письма пришли в 29 образовательных учреждений, 21 из которых уже обследовано с участием кинологов. Занятия там возобновят уже сегодня.

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Пять учреждений будут обследованы только к вечеру, поэтому они продолжат работать в штатном режиме завтра, сообщила председатель комитета по образованию администрации Барнаула Надежда Полосина.

Всего в Барнауле, по ее словам, было получено 40 сообщений о минировании. «Поступали сообщения в учреждения Барнаула и нескольких пригородных поселков — Власихи, Черницка, Борзовой заимке. Мы эвакуировали [учеников] из зданий, на улице было находиться сложно — мороз [в Барнауле в этот день -27°C]. Эвакуировали в детсады младшие классы, старшие — в ближайшие помещения, подъезды жилых домов, учеников школы №1113 — в Покровский собор», — отметила Полосина.

Информация о заложенных взрывных устройствах также серьезно повлияло на жизнь в Новосибирске. В 9:00 (5:00 мск) там появились сообщения о «минировании» четырех больниц. Некоторых эвакуированных из них пациентов отправили продолжать лечение дома. При этом, по сообщению очевидцев, тех, кто находился в реанимации, разместили в некоторых школах.

«Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся», — подтвердили в лицее №13 Краснообска. Занятия у школьников на этот день отменили, детей отправили по домам, отметили там.

Позже стало известно, что из-за террористической угрозы людей эвакуируют из десятков медицинских и учебных учреждений, а также бизнес-центров.

Сигналы о «минировании» школ и больниц появились в этот день и в Хакасии. Об этом проинформировали на странице регионального главка МЧС в соцсетях. Там уточнили, что сообщений о якобы заложенных бомбах в местах массовых скоплений людей поступило более десятка. После поступления данных сигналов также началась эвакуация граждан из всех объектов.

Заложенными взрывными устройствами угрожали и жителям Томска. Сообщается, что там в понедельник эвакуировали десять учреждений, в том числе Томский областной и гарнизонный суды, а также администрацию Ленинского района Томска и городской департамент образования.

«Поступило более 10 сообщений, в том числе, эвакуированы Томский областной суд, Гарнизонный суд, департамент образования Томска и администрация Ленинского района», — сообщил ТАСС источник в местных органах власти.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что сообщения «о якобы минировании» поступили в учреждения региона по электронной почте.

Впрочем, как сообщили в областном аппарате антитеррористической комиссии (АТК), взрывные устройства не обнаружили ни в одном из эвакуированных зданий.

«Сообщения о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров поступают на электронные почты организаций. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — приводит слова представителя АТК пресс-служба правительства Новосибирской области. В комиссии призвали граждан сохранять спокойствие и действовать по инструкциям.

В этом месяце россияне регулярно страдают от рук телефонных террористов.

На минувшей неделе массовая эвакуация из-за аналогичных сообщений о «минировании» проводилась на социальных объектах, в школах и государственных учреждениях в Приморье, на Сахалине, в Хабаровске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ. Но опять же ни в одном из случаев силовики не подтвердили угрозы взрывов.

Сибирь не впервые становится объектом телефонных террористов. До этого массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров прокатились по всей России в 2017 году, начиная с 11 сентября. По данным ФСБ, анонимные звонки охватили 75 регионов страны. По оценке служб безопасности, из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов было эвакуировано почти два миллиона человек по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах Красноярска, в этот раз злоумышленники также действуют по схеме 2017 года, но теперь сообщения с иностранных серверов поступают на электронную почту организаций.