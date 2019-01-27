Снова газ? Взрыв в жилом доме в Москве. ОНЛАЙН

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Сам взрыв жильцы дома услышали в 14:20. От хлопка в «двушке» на четвертом этаже выбило раму со стеклами. После этого стали видны клубы дыма.
Обновленные данные по взрыву: всего спасены 11 человек, включая жильца квартиры, где произошел хлопок. Квартира, в которой находился очаг возгорания, была сильно захламлена, при пожаре происходили хлопки баллончиков, заявили в столичном главке МЧС.
Не исключено, что спирт мог стать косвенной причиной ЧП и в этот раз. По данным «МК», в квартире проживает неблагополучный гражданин с алкогольной зависимостью, на которого соседи неоднократно жаловались из-за нарушения общественного порядка.
Изначально сообщалось, что причиной взрыва также мог стать бытовой газ, однако позже представители «Мосгаза» и МЧС опровергли эти данные. Выяснилось, что хлопок произошел из-за вспышки паров спирта от самогонного аппарата.
Отметим, что это не первый взрыв на этой улице. 24 марта 2018 года сообщалось о хлопке на седьмом этаже дома №18. В результате возник пожар на площади 15 кв. м, были спасены пятеро человек, двое обратились за медицинской помощью.
По данным РЕН ТВ, в результате хлопка и возгорания в квартире дома на Хабаровской улице в Москве пострадал один человек. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
По словам собеседника агентства, общая площадь пожара составила порядка 20 кв. м. В настоящее время возгорание удалось полностью ликвидировать.
Пожар возник после взрыва небольшого газового баллона в 9-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы. Отмечается, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже дома №23 на Хабаровской улице.