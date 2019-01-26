Взрыв на свадьбе: десятки раненых. ОНЛАЙН

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Прокуратура уточнила, что взорвался в кафе не газовый котел, а газовый баллон — отопительный котел не поврежден, сообщает РИА «Новости». «В кафе «Рандеву», расположенном в поселке Лысые Горы на улице Мира, 65, произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа — газового баллона, от которого работала газовая плита. Газовый котел, которым отапливалось помещение, предварительно, без повреждений. Пожар потушен, начат осмотр места происшествия», — сказала собеседница агентства из пресс-службы областной прокуратуры.
Сотрудники регионального Следственного управления СКР начали доследственную проверку по факту взрыва в кафе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа — ей предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.
По последним данным, пострадали в результате взрыва в кафе 29 человек — они получили ожоги от 2 до 7 процентов тела. «На момент взрыва в кафе находилось 35 человек... 29 человек на осмотре, ориентировочно, ожоги 2-7%», — говорится в сообщении областного главка МЧС.
Около 19.00 стало известно, что число людей, оказавшихся в больнице после взрыва в кафе, выросло до 16. Среди них было двое детей, находившихся в состоянии средней тяжести. Обо всем этом журналистам сообщила пресс-служба местного минздрава.
Нина Попова также добавила, что на место происшествия по поручению губернатора области выехали местные чиновники — заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин и министр здравоохранения региона Наталья Мазина.
«В поселок Лысые Горы направлены дополнительные бригады скорой медпомощи из Калининского района, Саратова, а также сотрудники центра медицины катастроф. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — подчеркнула Попова.
Позже данные о количестве пострадавших подтвердила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова. «По предварительной информации, в помещении произошел взрыв бытового газа. В это время в кафе находились посетители, 35 человек обратились за медицинской помощью, из них шестеро находятся в состоянии средней тяжести», — сказала она РИА «Новости».
Итак, в 17.58 РИА «Новости» сообщило, что после взрыва 35 человек обратились в больницы, шестеро из них были госпитализированы. «В результате инцидента врачи осмотрели 35 человек, находившихся на свадьбе в момент взрыва, госпитализированы шесть человек», — сказал агентству представитель регионального главка МЧС России.
На данный момент известно, что при взрыве никто не погиб. Но данные о пострадавших разнятся. В ближайшее время мы изложим вам, как они менялись в течение последних полутора часов.
Взрыв произошел, когда в кафе праздновалась свадьба — все, кто был в этот момент в здании, были эвакуированы.
К 18.15 по местному времени, то есть к 17.15 по Москве, горение было ликвидировано. Но с его последствиями придется бороться врачам — при взрыве пострадали люди.
После взрыва газового котла в помещении начался пожар — его площадь составила пять метров.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Саратовской области случилось ЧП, в котором снова задействован газ. Мы имеем в виду взрыв газового котла, который произошел в подсобке кафе «Рандеву» в рабочем поселке Лысые горы. «Газета.Ru» внимательно следит за тем, что происходит сейчас в Саратовской области.