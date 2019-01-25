«Еда в школе — настоящая пытка»: как голодают дети в России

«Сырой рис с костями — в нашей школе так называется плов»

На Кузбассе школьники «падают в голодные обмороки» из-за нехватки денег на обеды, заявил региональный омбудсмен Дмитрий Кислицын. А те, кому денег хватает, жалуются, что есть в столовой невозможно. Ученики одной из школ кемеровской Югры опубликовали видео, на котором они с легкостью размазывают переваренные макароны по тарелке. В итоге гарнир превращается в слипшуюся массу.

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«Вот так нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню», — заявил один из комментаторов ролика, сравнивший выдаваемую в столовой пищу с кормом для собак.

Как выяснила «Газета.Ru», голодают школьники не только из Кузбасса, но и из других российских регионов — из-за мизерных порций и заветревшихся блюд.

Обед в школьной столовой ученица 9-го класса Оксана (имя подростка изменено) из Ростова-на-Дону назвала «настоящей пыткой».

«Однообразное все, порции маленькие, на один зуб. Съел и сразу побежал в соседний магазин, чтобы еще что-нибудь пожевать. Да и выглядят блюда так, что есть перехочешь сразу. Разведенное водой пюре, которое размазывают по тарелке, чтобы порция выглядела внушительней. Или макароны, разваренные в кашу. Причем выбора нет — ты ешь только то, что изначально обозначено в меню. И если тебя что-то не устраивает, ходи голодный, потому что набор один на весь день», — пояснила она.

Девушка добавила, что цена у порции фиксированная — 51 рубль. Туда входит блюдо с гарниром, булка и чай. «За всем эти еще нужно выстоять очередь длиной в китайскую стену. Проще в магазин сбегать, хотя туда не выпускают охранники в учебное время. Вот и прыгаем через турникеты или голодаем. Бесплатные обеды бывают только для льготников — многодетных или малоимущих семей», — рассказала Оксана «Газете.Ru».

Екатерина, мать 11-летнего школьника из Новочеркасска, также отмечает, что порции в столовой настолько маленькие, что надеяться на школу не приходится. До недавнего времени питание пятикласснику предоставлялось бесплатно. Однако когда семья перестала быть малоимущей, руководство учебного заведения заставило платить за обеды.

«Дареному коню в зубы не глядят, поэтому сын питался в столовой. Говорила ему — сходи, съешь бутерброд, выпей чай и будь здоров. Но когда нам перестали предоставлять бесплатное питание и предложили платить за него по 30-40 рублей, я уже задумалась. Даже наша классная руководительница относится к столовской еде пренебрежительно. Ей кажется, что она недостаточно качественная. В столовке большинство блюд овощные, чтобы было подешевле. Для людей, привыкших к нормальной еде, пища в столовой может показаться блевотиной. Дети, как растущие организмы с большим энергопотреблением, нуждаются в свежих фруктах, а этим тут не пахнет вообще. Лучше все же сын будет дома есть, нежели в школьной столовой», — пояснила Екатерина «Газете.Ru».

С ней соглашается ее землячка Ирина:

«Кушать еду невозможно. Она безвкусная. Сырой рис с костями — в нашей школе так называется плов. У моей дочки после уроков болит живот, если она перекусит в столовой. Финансирование от государства — 38 рублей на человека. Что можно купить на эту сумму?».

Жительница Зеленограда Светлана, которая воспитывает троих детей, считает, что ее детей кормят «абсолютным дерьмом». До недавнего времени она отказывалась платить за обеды, так как считала их качество сомнительным. «Но сейчас мы льготники, и мой 14-летний сын ест, но очень выборочно. Когда я изредка спрашиваю его, что давали, он всегда отвечает: «Какое-то дерьмо», — рассказала она «Газете.Ru».

Обходить школьную столовую стороной предпочитает и ученица 8 класса Елизавета из Астрахани (имя подростка изменено). «Я в числе голодных, так как есть в школьной столовой не хочу. Мне лично еда там не очень нравится. То выпечку до конца не пропекут, то салат заветренный выпадет. Как-то нам в рацион затеяли внедрить что-то полезное и положили на прилавок яблок и мандаринов парочку. Фокус не удался. Сгнили», — рассказала она «Газете.Ru».

Школа не спасет

В Министерстве просвещения «Газете.Ru» заявили, что каждый регион обязан создать доступность питания в школах, обеспечить бесплатным питанием малоимущие семьи. Эти нормы, отметили в ведомстве, закреплены федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и указом президента. «Контроль за качеством питания в образовательных организациях ведется Роспотребнадзором», — добавили в Минспровещения.

«Газета.Ru» также спросила, что делать детям, чьи родители не могут позволить дать им 50 рублей на школьный обед. Кроме того, редакция поинтересовалась, рассматривает ли ведомство разработку единой системы бесплатного питания в школах. Минпросвещения эти вопросы проигнорировало.

Семье из Краснокамска, расположенного в Пермском крае, не хватало не то чтобы на школьные обеды, но и на ежедневные домашние застолья. У семьи очень тяжелое финансовое положение, сотрудники местного Минздрава летом 2018 года не обнаружили в их холодильнике никаких продуктов. Кроме того, долг за коммунальные платежи у семьи составлял около 100 тыс. рублей. Сотрудники близлежащих продуктовых магазинов, где появлялась мать семейства, рассказывали, что покупала она максимум два яйца и три картофелины.

Тем временем из-за нехватки пищи страдала 14-летняя дочка жителей Краснокамска. Соседи рассказывали, что слышали рыдания девочки из квартиры: она просила еду, а ее мать отправляла ее спать. В итоге в июле 2018 года школьница скончалась от истощения.

«Кто нищий, но без справок — до свидания»

По статистике за прошлый год, из 146 млн жителей нашей страны нищенское существование ведут около 20 млн человек, при этом большую часть тех, кто живет за чертой бедности, составляют семьи с детьми, и чем детей больше, тем ситуация хуже. По данным специалистов Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, если среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая 66%, то если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

В 2017 году специалисты ИНСАП выяснили: примерно в 20% семей люди практически голодают или серьезно страдают от недостатка белковой пищи, поскольку не могут себе позволить хотя бы через день есть мясо, курицу или рыбу. Плюс — группа, которая «балансирует на грани», получая доход чуть выше прожиточного минимума, эти семьи мгновенно окажутся за чертой бедности в случае потери работы одним из ее членов, болезни или другой непредвиденной ситуации.

В июне минувшего года тот факт, что самые бедные семьи в России — это семьи с детьми, подтвердил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, 70% бедных в России — это семьи с детьми.

«После рождения ребенка семья, безусловно, теряет уровень дохода», — заявил министр.

Безусловно, нуждающиеся могли бы получать поддержку от государства, но многие из них даже не знают о том, что имеют право на нее рассчитывать. Да и даже зная все это — свое право на получение материальной помощи нужно доказать, принеся множество справок. «У нас так сложилось, что мы можем доказать, что мы малоимущие, — объясняет «Газете.Ru» Ирина, многодетная мама из Зеленограда. — А те, кто нищий, но без справок — до свидания. Мои друзья — тоже нуждающиеся, но им ничего не дадут, потому что моя подруга — ИП, и справки о зарплате у нее нет».

Женщина говорит, что помощью, которую она получает от государства, она довольна — из выплат, которые положены ее семье как многодетной, малоимущей и воспитывающей усыновленного мальчика, составляется сумма размером в 30 тыс. рублей. Однако уже в этом году она станет гораздо меньше — старшей дочери исполнится 18 лет. Беда в том, что муж женщины в прошлом году потерял работу, и с тех пор не может устроиться.

«Я бы хотела, чтобы муж нашел нормальную работу, и мы бы жили без пособий, — признается Ирина. — Мне стыдно жить на детские пособия, я хочу получать стабильную среднюю зарплату, хочу, чтоб у мужа была нормальная зарплата, и цены не росли постоянно».