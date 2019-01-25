«Я думал, они друзья»: школьник едва не сгорел заживо в Москве

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту поджога 15-летнего подростка в Москве. Об этом заявили в московском управлении СК. Дело возбуждено по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Вечером 24 января 15-летний школьник, находясь с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома на улице Берзарина, получил ожоги 98% тела, следует из материалов следствия. «В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом», — добавили в ведомстве.

Силовики продолжают устанавливать обстоятельства и причины инцидента. Они проверят условия жизни и воспитания ученика 9-го класса.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в тот вечер неизвестные подожгли подростка. В результате он был госпитализирован с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения, а также ожогами третьей и четвертой степени 98% тела.

Тем временем, источник РИА «Новости» сообщает, что 24 января подростки баловались с керосином, и в итоге школьник якобы сам пролил на себя горючее.

Приятели школьника в свою очередь утверждают, что не были свидетелями момента возгорания, подчеркивает собеседник агентства.

Такой же версии придерживается источник в правоохранительных органах «Ленты.ру». Он заявил, что накануне подростки были на 13-м этаже жилого дома, где 15-летний подросток нечаянно облил свои брюки керосином. После приятели стали спускаться вниз по лестнице, и внезапно одежда на ребенке вспыхнула. Охваченного пламенем школьника заметил местный житель, проживающий на пятом этаже многоэтажки. Он вынес пострадавшего из подъезда и положил в снег, чтобы потушить пламя.

На данный момент 15-летний подросток находится в ожоговой реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом агентству «Москва» заявили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «Состояние тяжелое», — добавили в медучреждении.

По словам матери пострадавшего школьника, утром 24 января ее сын сходил в школу, вернулся домой, а затем около 17:30 отправился гулять с приятелями. Вечером ребенок позвонил своему отцу с неизвестного номера и хриплым, едва узнаваемым голосом заявил: «Я думал, они мои друзья».

«Мы вторые сутки не спим. Это произошло вчера в 11-м часу. В полшестого собрался гулять, он был один, достойных друзей не было. В седьмой класс пришел мальчик, который повел его не по той дороге. Вчера случилось то, что случилось», — сообщила мать подростка телеканалу Рен-ТВ. Она добавила, что ранее в адрес ее сына поступали угрозы от сверстников, а весной 2018 года года его избили.

Родственница пострадавшего отметила, что вместе с сыном в подъезде находились трое парней, однако подробности инцидента ей неизвестны.

Это не первый случай, когда встреча школьников заканчивалась поджогом. В ноябре в сети появилось видео, на котором школьник из Красноярска полыхает огнем на местном ледовом катке. На ролике видно, как другие подростки пытаются потушить приятеля с помощью огнетушителя. Однако ликвидировать пламя удалось лишь после того, как ребенок скинул горящую куртку. Сотрудники катка позже рассказали, что участники видео регулярно приходят на эту площадку и зачастую хамят посетителям. В связи с инцидентом красноярские полицейские запустили проверку, чтобы установить личности подростков, нарушивших общественный порядок.

Более серьезными последствиями обернулся инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге. В ночь с 14 на 15 ноября подростки устроили домашнюю вечеринку на проспекте Науки.

В разгар мероприятия 14-летнюю школьницу посадили на стул, облили горючей жидкостью и подожгли. В результате она получила ожог 25% тела. Девочку срочно госпитализировали.

Вскоре по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан 14-летний школьник. Калининский суд отказался отдавать подростка «под присмотр родителям» и арестовал его на два месяца. Что касается пострадавшей, то 21 января ее выписали из больницы. По словам врачей, у девушки хорошая динамика восстановления. Теперь ей остается лишь следовать рекомендациям медиков.