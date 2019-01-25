Рыбка. Предоплата. Дорого

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, раскрыли условия своего первого эксклюзивного интервью после освобождения из тайской тюрьмы. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от юристов Рыбки и Лесли в ответ на запрос издания на беседу с ними.

В сообщении указывается, что интервью с Вашукевич и Кирилловым возможно, начиная с 29 января в любое время по согласованию сторон на условиях высылаемых договоров и предоплаты.

К письму прикреплены «Договор об организации интервью с Вашукевич А.И», а также «Договор об оказании юридических консультационных услуг» при подготовке и проведении интервью, стоимость которых составляет 33 тыс. рублей.

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«Стоимость эксклюзивного интервью гораздо выше. Прошу написать свою цену. В случае вашего согласия, договоры будут высланы вам со всеми условиями и реквизитами», — говорится в сообщении.

В письме подчеркивается, что пока Вашукевич и Кириллов не дали ни одного интервью. «Ждем ответа, подписания договоров и внесение предоплаты до 28 января включительно», — отметили в сообщении. При этом в телеграм-канале «Судебные кроссовки» на днях сообщалось, что Рыбка просит за свое первое интервью 800 тыс. руб.

Юристы, с которыми пообщалась «Газета.Ru», отмечают, что на их практике встречались случаи, когда спикеры, поймавшие волну популярности, просят за интервью огромные суммы. Однако такие истории все же встречаются редко и связаны с желанием людей получить дополнительную цитируемость. Напомним, что летом прошлого года журналист Аркадий Бабченко, который инсценировал собственное убийство, а затем «воскрес», просил за свое эксклюзивное интервью $50 тыс.

Впрочем, если Бабченко к тому моменту действительно не давал комментарии прессе, Настя Рыбка, которая хочет за беседу почти миллион рублей, успела нарушить обет молчания и вышла в эфир в своем инстаграм-аккаунте.

Трансляцию девушка провела ближе к полуночи в тот день, когда была назначена ее пресс-конференция. 23 января на площадке пресс-центра НСН собралось около 70 человек, однако спустя несколько минут после начала мероприятия стало известно, что Вашукевич на нем не будет. Адвокат девушки Дмитрий Зацаринский заявил, что Рыбка устала после тайской тюрьмы и поэтому физически не смогла прийти на собственную пресс-концеренцию. «Я не буду ей звонить — может, она сейчас отдыхает», — сказал юрист, после чего разочарованная пресса стала покидать мероприятие.

В своей трансляции Вашукевич рассказала о том, что испытывает эйфорию от вернувшейся к ней свободы. «Как офигенно пить чай, есть мандарины... Какие планы на будущее, когда такая эйфория от настоящего? Счастье — оно в свободе. <…> Ощущения после нормальной ванны бомбические. Я пока наслаждаюсь простыми моментами жизни… Многих продуктов, к которым я привыкла, там (в тайском тюрьме — «Газета.Ru») просто не было — мне там колбаса снилась», — заявила Рыбка.

Вашукевич отметила, что в условиях лишения свободы она постарела на 20 лет.

Я села таким ребенком. Сейчас все по-другому. Сегодня у меня голова чугунная, все на лице повысыпало, подбородок другого размера стал — все лимфоузлы повоспалялись», — пояснила она.

Рыбка добавила, что скрывать ей нечего, так как они невиновна – как по «тайскому» делу, так и по «российскому», которое было возбуждено на прошлой неделе. «Нет у меня никакой вины — и следствие это доказало. Если бы считали иначе — меня бы не выпустили, а посадили в СИЗО», — пояснила гражданка Белоруссии.

Она подчеркнула, что ее бывшая подруга Александра Давыдова (Саша Травка), не просто так подала заявление в полицию против нее и Лесли. «Может, забашлял кто-то ей. Но у меня есть варианты, почему она на это пошла. Я уже ни в ком не разочаровываюсь — окружение ваше может просто целиком вас сдать. <…> Я удивлена, что люди спокойно спят после каких-то вещей и нормально потом с этим живут», — поделилась Рыбка.

Напомним, что Кириллов и Вашукевич были задержаны в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» вечером 17 января. Молодым людям заявили, что они подозреваются по статье 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией». Рыбку и Лесли доставили в изолятор временного содержания «Зябликово». На следующий день силовики обратились в Нагатинский районный суд Москвы с ходатайством об аресте Вашукевич и Кириллова на один месяц. Однако 22 января суд прекратил ходатайство СК об их мере пресечения. Рыбку и Лесли отпустили из-под стражи под обязательство о явке на следственные мероприятия.

Отметим, что по данным Следственного комитета, в период с января 2017 года по март 2018 года Кириллов, находясь в сговоре с Вашукевич, принуждал к занятию проституцией гражданок Давыдову, Насыр и еще несколько неустановленных лиц. Заявление в полицию написала Александра Давыдова, известная как Саша Травка – девушка была последовательницей Лесли и неоднократно посещала его мастер-классы по соблазнению.

Несмотря на приятельские отношения с Кирилловым, по словам Травки, он принуждал ее оказывать сексуальные услуги, а также передавать содержание разговоров с клиентами Вашукевич.

Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять граждан России и Белоруссии в феврале 2018 года были арестованы в гостинице тайского курортного города Паттайя. Это произошло во время проведения секс-тренинга. Изначально белорусов и россиян обвинили в нелегальной организации мероприятия, однако затем обвинение было переквалифицировано на статью о создании тайного преступного сообщества и предоставление услуг сексуального характера. 15 января паттайский суд приговорил их к условным срокам, после чего молодые люди были депортированы на родину.

По возвращению в Россию Рыбку и Лесли ждало не только новое уголовное производство по делу о проституции, но и обязанность закрыть долги по старому. В 2018 году суд удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, который он подал в связи с публикацией Вашукевич и Кирилловым его фото- и видеоматериалов без разрешения. С ответчиков было решено взыскать по 500 тыс. рублей штрафа. Недавно адвокат Дерипаски Иван Мельников заявил, что будет добиваться принудительного взыскания с Рыбки и Лесли этой суммы.