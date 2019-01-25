Все на выход: Россию завалили письмами с угрозами взрыва

В десятки соцучреждений Иркутской области, Бурятии, Якутии и Приамурья поступили сообщения с угрозами о минировании. Об этом сообщают местные силовики и представители региональных министерств здравоохранения.

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В Иркутске письма с угрозами поступили на почту около 30 объектов, среди которых порядка 10 школ. «В школе №14 занятия отменены, ученики старших классов распущены по домам, младшие классы эвакуированы в соседнюю музыкальную школу-интернат», — заявили в региональном Минобре.

Помимо учебных заведений, сообщения о «минировании» поступили и в ряд медицинских — к примеру, в областную детскую больницу, Иркутскую районную больницу, а также в областной психиатрический диспансер №1. В каждой из клиник прошла эвакуация пациентов и персонала. «Организовано взаимодействие с оперативными службами ФСБ, МЧС, правоохранительных органов», — отметили в областном Минздраве. Там добавили, что письма продолжают поступать в медучреждения.

Силовикам также пришлось эвакуировать иркутские торговые центры и отделения пожарной части. Тем временем проверки во всех соцучреждениях и административных объектах завершены. Их сотрудники вернулись к работе в штатном режиме.

Ранним утром в бурятской столице Улан-Удэ из-за получения писем с угрозами взрыва эвакуировали здание Народного Хурала (парламента). Об этом сообщает издание «Байкал-Daily». «Нам сказали, что здание заминировали и отпустили всех домой», — заявил порталу один из местных жителей. Он добавил, что правоохранители перекрыли центральные улицы города.

«Из машины попросили выйти подальше, сказали не учения, что заминировано здание», — рассказал очевидец.

Спустя несколько часов стало известно, что сотрудники городской мэрии, бурятского правительства, а также члены парламента вернулись к работе в штатном режиме. Оцепление в центре города снято, сообщили в региональном кабинете министров.

В Приамурье сообщения о минировании соцобъектов и административных зданий поступили на горячие линии правоохранительных органов.

«В правоохранительные органы поступают обращения — звонки о заминировании ряда объектов на территории города Благовещенска. Сотрудниками правоохранительных органов по этим сообщениям сейчас проводятся проверки. Результаты проверок контролируются прокуратурой города Благовещенска», — заявили ТАСС в областной прокуратуре. Там отметили, что в том числе эвакуированы несколько учебных заведений.

По данным министерства образования Амурской области, благовещенские школы вернулись к занятиям после срочной эвакуации и обследования зданий. «Школьники первой смены после проведения эвакуации отправлены по домам, вторая смена в большинстве школ будет учиться по плану. Эвакуация была проведена в соответствии с нормативами, учреждения были обследованы, учебный процесс проходит штатно», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Провести внештатные проверки пришлось и якутским силовикам. Ранним утром в органы также поступил ряд сообщений о минировании городской мэрии, а также нескольких учебных и медицинских учреждений. Тем не менее проверки не выявили угрозы.

Отметим, что в январе по России прошла волна ложных сообщений и звонков «минировании» административных зданий и соцобъектов. Так, 24 января правоохранители эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска. Кроме того, срочные эвакуации прошли в четверг в Хабаровске. На этой неделе из-за писем и звонком с угрозами проверяли торговые центры и административные объекты Приморского края и Петропавловска-Камчатского.

21 января подобные сообщения поступили на почту всех соцучреждений Магнитогорска. В письмах с угрозами указывалось, что в нескольких общественных местах города якобы установлены взрывные устройства. В заявлении отмечалось, что серия взрывов произойдет с наступлением темноты. В местной администрации попросили не поддаваться на провокации. Там отметили, что главная цель анонимной рассылки — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди горожан. ФСБ проверил все городские учреждения Магнитогорска. После проверки они вернулись к работе в штатном режиме.

Массовые звонки о «минировании» охватили Россию и в сентябре 2017 года. По данным ФСБ, анонимные сообщения о взрывах поступили в 75 из 85 российских регионов. Только 600 таких звонков было зафиксировано в Москве, еще около сотни — в Московской области. Ущерб от ложных сообщений только в столице составил 150 млн рублей, отмечали в спецслужбе. Всего по стране было срочно эвакуировано порядка 2 млн человек из тысяч торговых комплексов, вокзалов и других объектов. Ни в одном из случаев угроза взрывов не подтвердилась.