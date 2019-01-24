«Не хватает на еду»: чем опять не довольны роженицы

Право россиянок на получение пособий при рождении детей и на дальнейший уход за ними регулирует федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который был принят 19 мая 1995 года. Хотя прошло почти четверть века, суммы, выплачиваемая россиянкам за посильный выход из демографического кризиса, оставляют желать лучшего.

После того, как женщина забеременела, она имеет право уйти в декретный отпуск. Его продолжительность зависит от сложности родов или многоплодности — уйти в декрет по беременности можно на срок от 140 до 194 дней.

Пособие рассчитывается, исходя из облагаемой страховыми взносами зарплаты россиянки за два года, предшествующих беременности. Минимальная выплата, которую можно получить за 140 дней декретного отпуска, составляет 51,9 тыс. рублей, максимальная — 301 тыс. рублей. За 156 дней эта сумма составляет 57,8 тыс. и 335,5 тыс. рублей соответственно. За 194 дня — 71,9 тыс. и 417,2 тыс. рублей.

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Роды прошли успешно, ребенок появился на свет. При рождении первенца на федеральном уровне установлена единовременная выплата в размере 16,7 тыс. рублей. Через неделю, 1 февраля 2019 года, она будет проиндексирована и увеличится до 17,4 тыс. рублей.

Пособие выплачивается вне зависимости от очередности рождения детей, а также трудоустройства женщины. Чтобы получить выплату, одному из родителей нужно обратиться в органы соцзащиты не позднее чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если россиянка беременна, к примеру, близнецами, сумма пособия удваивается.

Помимо федеральной выплаты, в каждом российском субъекте есть отдельные бонусы для семей, в которых родился первенец. Регионы могут устанавливать возрастные ограничения на эти выплаты — к примеру, с целью поддержки молодых семей. Так, в Новгородской области девушкам младше 30 лет с недавнего времени положено дополнительное пособие в размере 100 тыс. рублей.

А московские власти выделяют родителям, не достигшим 30 лет, единовременную выплату в размере пяти прожиточных минимумов за первого малыша, семи ПМ за второго и десяти за третьего и последующих.

Еще один бонус в размере 10,8 тыс. рублей в месяц до исполнения ребенку полутора лет могут получить семьи, чей месячный доход не превышает в более чем в 1,5 раза прожиточный минимум, установленный в конкретном регионе. Соответствующие выплаты были утверждены президентом России Владимиром Путиным и вступили в силу 1 января 2018 года.

Пособие предоставляется из федерального бюджета при рождении или усыновлении первого ребенка, а также из материнского капитала при рождении второго (то есть появилась опция получить эти деньги сразу, а не на четко оговоренные цели). «Путинская» выплата не отменяет других пособий и предоставляется параллельно с ними. Оформить ее можно в органах соцзащиты или в Пенсионном фонде. Пособие на второго ребенка будет предоставляться до тех пор, пока не будут израсходованы все средства из сертификата на материнский капитал.

Ежегодно президентское пособие увеличивается, однако на практике это выглядит, как издевка. Так, в 2019 году ежемесячная выплата на ребенка в Томской области увеличилась на 322 рубля и составила 11,5 тыс.

«Вы представляете! Памперсы стоят 700 рублей, а тут пособие увеличилось на 300 — заживем теперь»,

— пишет Антон Волков из Томска «ВКонакте». «Моему ребенку почти 3 года. Сейчас числюсь как малоимущая семья, и на ребенка я получаю 393 рубля ежемесячно и 65 рублей каждый месяц от работодателя. Вот тоже позор правительству. Пакет молока, хлеб — вот и все деньги», — отмечает землячка Волкова Ксения Савина.

Помимо ежемесячных выплат, которые не внушают россиянкам оптимизма, есть материнский капитал. Поначалу его размер (453 тыс. рублей в 2019 году) может показаться внушительным, однако перечень целей, на которых его можно расходовать, ограничен. Сертификат можно потратить лишь на улучшение жилищных условий, оплату детского сада или школы, а также погашение долга по кредиту или займу. Бытовые расходы на памперсы и продукты для ребенка в эту выплату не входят.

Помимо прочего, российские семьи имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается до достижения им возраста полутора лет. Пособие равняется 40% от среднемесячного заработка за два предыдущих календарных года. Если же средний заработок каждого из членов семьи ниже минимального по региону, то размер ежемесячной выплаты рассчитывается из МРОТ.

В 2019 года в таком случае за первого ребенка можно получить 4,5 тыс. в месяц, за второго — 6,5 тыс. рублей.

Однако после того, как ребенку исполнилось полтора года, работодатель выплачивает лишь компенсацию в размере 50 рублей в месяц. Эта сумма поступает на счет одного из родителей до того момента, как ребенку исполнится три года.

Надежда из Самары воспитывает троих детей. По ее словам, пособие на одного ребенка в городе составляет 100 рублей в месяц. «Этой льготой я не пользуюсь, так как оформлять ее очень хлопотно. Если в Москве многодетная мать получает 20 тыс. руб. в месяц, то в Самаре я не получаю ничего. Здесь мамы не могут себе позволить сидеть дома в декрете. Питаемся лишь манной небесной», — сообщила «Газете.Ru» мать троих детей.

В апреле 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что размер пособия по уходу за ребенком до трех лет нужно пересмотреть. Минтруд пообещал исполнить это поручение, однако на данный момент ситуация не изменилась.