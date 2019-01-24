Суд под давлением: как решали судьбу Януковича

24 января Оболонский суд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиненному в государственной измене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». В целом прокуратура вменяла в вину Януковичу преступления по четырем статьям: ч. 5 ст. 27 (пособничество преступлению), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям).

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Решение суда зачитывалось около восьми часов: за это время суд вспомнил события 2014 года, связанные с процессом присоединения Крыма к России. Среди них было обращение Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Это письмо, напомним, 3 марта 2014 года постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин зачитал на внеочередном заседании Совбеза ООН — сторона обвинения рассматривала его как прямое доказательство факта государственно измены бывшего президента Украины.

Сам Янукович на заседании в Киеве не присутствовал — приговор ему вынесли заочно.

Как сообщил 23 января один из адвокатов бывшего президента Украины Виталий Сердюк, о предстоящем оглашении приговора его не уведомили. «Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не является оповещенным, нельзя считать и не может считаться уведомленным», — заявил Сердюк изданию УНН.

При этом за день до оглашения приговора адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что защита ставит легитимность решения суда под сомнение, поскольку Оболонский районный суд уведомил юристов о дате заседания лишь 23 января. По закону же оповещение защиты должно производиться не менее чем за три дня.

Александр Горошинский также объяснил причину отсутствия Януковича на заседании. Он сообщил телеканалу «112 Украина», что экс-лидер государства перенес операцию и находится на реабилитации. Защитник Януковича не рассказал о подробностях операции и текущем состоянии экс-президента.

Прокуратура запрашивала для Януковича 15 лет лишения свободы, однако суд в итоге приговорил его к 13 годам.

«Суд постановил Януковича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 — в виде 13 лет лишения свободы, по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 — в виде 12 лет лишения свободы. По совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым определить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в резолютивной части приговора. Кроме того, в силе оставили арест имущества Януковича — он также должен покрыть издержки суда в размере 98,5 тыс. гривен ($3,5 тыс.).

Отметим, что при определении наказания для Януковича суд не нашел отягчающих обстоятельств в деле о госизмене. «Назначая наказание Виктору Януковичу, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, лицо виновно... Обстоятельства, которые отягчают наказание, судом не установлены», — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

По одному из пунктов обвинения Януковича оправдали: суд не нашел состава преступления по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям».

Также суд исключил обвинение в нанесении вреда обороноспособности Украины. Доказать, что Янукович осознавал, что его действия приведут к потере Украиной части территорий, прокуратуре не удалось — доказательства суд счел недостаточными, поскольку обвинение нельзя основывать на предположениях.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Виктора Януковича — оно до сих пор не произошло, поскольку экс-президент находится за пределами страны. Кстати, на Украине уже выдвигались идеи, как заставить бывшего президента все-таки отбыть наказание. Так, прокурор Руслан Кравченко в августе 2018 года в интервью каналу «Громадьске» заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора Янукович должен быть доставлен на Украину. «Возможно, [следует] создать подразделение вроде Моссада, например, чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — сказал обвинитель.

По окончании суда перед журналистами выступили адвокаты Виктора Януковича Александр Горошинский и Александр Байдык. Первый заявил, что суд действовал под давлением властей Украины. «Мы заслушали приговор, который был оглашен судом. Сразу хочу обратить внимание на принципиальные, ключевые обстоятельства: данный состав суда с самого начала действовал в условиях давления государственных властей.

Мы с вами видели, что абсолютное, стопроцентное большинство доказательств стороны обвинения поступило со стороны свидетелей, которые являются руководителями нашей страны. Они же фактически являются руководителями данного суда.

Нет никаких сомнений в том, что суд работал в условиях давления, в условиях управления со стороны государственной власти, сегодняшней власти», — заявил Александр Горошинский в самом начале своей речи.

Он также сообщил, что давление оказывалось и на защиту: Горошинский напомнил, что против адвокатов Януковича Виталия Сердюка и Игоря Федоренко киевская прокуратура завела уголовное дело. Это произошло в августе 2018 года, когда адвокаты попытались помешать попасть в зал суда государственному защитнику Юрию Рябоволу, в результате чего между защитниками и полицейскими завязалась потасовка.

«То давление, которое чувствовала сторона защиты — а я напоминаю, что по отношению к стороне защиты власть, генеральная прокуратура заводила уголовные дела и фактически на сегодняшний день их расследует, — сказал после заседания суда Александр Горошинский. — Угрозы со стороны высокопоставленных лиц нашей страны в адрес стороны защиты поступают постоянно. И более того, эти угрозы доходят до того, что после того, как суд огласит решение, власть займется и защитой».

Адвокат Януковича назвал оглашение приговора Януковичу пиар-акцией нынешнего президента Украины в преддверии президентских выборов.

Защита приговор Януковичу обжалует — об этом журналистам сообщил адвокат Александр Байдык: «Апелляционная жалоба будет подана стороной защиты однозначно, поскольку нас не устраивает тот приговор, который был вынесен».

На апелляцию у защиты есть 30 дней, при этом прокуратура, по словам обвинителя Максима Крыма, изучит приговор и после этого решит, насколько целесообразно его обжаловать.

Уголовное дело о госизмене против Виктора Януковича суд начал рассматривать по существу в июне 2017 года. Янукович свою вину в госизмене полностью отрицает.