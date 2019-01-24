«Безвиз уничтожит Украину»: Саакашвили рад за Польшу

Безвизовый режим Европейского союза с Украиной приводит к массовому бегству украинцев в страны ЕС, в первую очередь – в Польшу. Об этом заявил в своем фейсбуке экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, передает ФАН.

«Польша решила для себя демографическую проблему, очень быстро развивается за счет Украины и Грузии. Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо», — заявил политик.

По его словам, «безвиз» оказывает пагубное влияние на положение в стране на фоне плачевного состояния украинской экономики. Люди массово уезжают, подчеркнул Саакашвили.

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Польское агентство по трудоустройству иностранцев ранее сообщало, что каждый пятый мигрант с украинским паспортом планирует обосноваться в Польше, а около 25% украинцев хотят пожить за границей хотя бы сколько-то лет. При этом более 60% мигрантов приезжают в Польшу по рабочей визе, по большей части, это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

Украинцы уезжают из своей страны не только в Евросоюз, но и в Российскую Федерацию. Депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович ранее заявил, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика страны потребляет от доходов заробитчан, как их принято называть на Украине, «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву».

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко ранее высказала мнение, что экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. Она подчеркнула, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено порядка 5 млрд евро. Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже». Тимошенко отметила, что власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации, и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.

Украинцы также уезжают в Прибалтику. В Эстонии число граждан Украины, которые получили временное разрешение на работу и срочный вид на жительство в 2018 году, выросло в два раза по сравнению с 2017 годом. Руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару отмечает, что по сравнению с 2014 годом числом число приехавших на работу украинцев выросло в десять раз.

При этом, по словам Индрека Ару, число нарушений с выплатой зарплат иностранным рабочим не уменьшилось. Дело в том, что некоторые предприятия пользуются неосведомленностью приезжающих из других стран и выплачивают им меньшую зарплату, чем предполагает закон. Он добавил, что «часто» зарплату им выплачивают в конверте.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре заявил, что каждый год из страны уезжает около миллиона украинцев. «У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год»,

— подчеркнул глава украинского МИДа. При этом, по словам министра, данная тенденция в ближайшее время сохранится. Также Климкин отметил, что только в Польше проживает около 1,4 млн украинцев. По данным украинского внешнеполитического ведомства, в России к августу 2018 года находилось около 3 млн мигрантов из Украины, а в Польше — до 2 млн украинцев.

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов назвал ранее «позорным провалом» превращение своей страны в одно из самых бедных европейских государств. По данным Всемирного банка, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сейчас — 25%. При этом минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди стран Европы — около $150.