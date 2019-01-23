Улики уничтожены: за что задержали подмосковных полицейских

Силовики задержали начальника полиции подмосковного города Чехов и четверо его подчиненных. По данным информированного источника «Интерфакса», их подозревают в коррупционных преступлениях — в том числе в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик.

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Начальником ОМВД по Чехову является полковник Андрей Большаков, сообщается на сайте отделения. Среди задержанных — четверо высокопоставленных коллег Большакова, в том числе его заместитель Александр Зайцев. Сейчас их допрашивают следователи.

«Допросы идут в связи с уголовным делом, возбужденным ранее по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». У следователей есть основания полагать, что пятеро сотрудников МВД причастны к фальсификации доказательств по другим уголовным делам. По итогам допросов некоторых полицейских могут задержать», — сообщил в свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в их домах и рабочих кабинетах прошли следственные действия. В частности в загородном доме Большакова, расположенном в деревне Репниково Чеховского района, изъяли боевое оружие. По данным СМИ — это был пистолет Макарова со сбитыми номерами.

Собеседник «Интерфакса» не уточнил, какие именно эпизоды вменяются правоохранителям. Между тем, по данным телеграм-канала «Mash», их подозревают в покровительстве организованной преступной группировки.

«[Они] прикрывали подмосковную ОПГ, помогали им вести нелегальный бизнес и радоваться жизни», — говорится в сообщении медиа. В нем отмечается, что подчиненные начальника отделения брали с преступников деньги за уничтожение вещественных доказательств.

Отметим, что в 2017 году Андрей Большаков участвовал в разгоне жителей деревни Манушкино, которые протестовали против Кулаковского мусорного полигона. В частности полковник задержал 82-летнюю участницу акции, которую впоследствии поместили в психиатрическую клинику на двое суток. Портал Activatica писал, что в связи с этим в отношении Большакова была проведена проверка.

На днях силовики задержали сотрудников территориального отделения московской полиции «Зюзино». Их заподозрили в причастности к мошенничеству с недвижимостью. По данным следствия, в 2014-2015 годах в сговоре с подельниками они незаконно завладели пятью столичными квартирами.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям сотрудника полиции одного из территориальных отделов полиции (ОМВД «Зюзино»). <…> С указанным сотрудником проводятся следственные действия. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам и привлечении к ответственности его руководителей», — сообщал РИА «Новости» начальник пресс-службы московского ГУ МВД Юрий Титов.

Отметим, что еще одно задержание высокопоставленного полицейского произошло в конце декабря 2018 года. Тогда был задержан глава отделения полиции №2 по городу Пугачеву. Двое его заместителей были допрошены как свидетели. Против начальника возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере».

«Крупная взятка была вручена начальнику отделения полиции №2 МО МВД России «Пугачевский» Владимиру Смелову за отмену плановой проверки одной из организаций Пугачева», — сообщал «АиФ-Саратов» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в сентябре 2018 в Новосибирске задержали начальника отделения полиций №5 «Дзержинский». Его и еще одного сотрудника ОВД обвинили в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России.

«Предварительно установлено, что двое сотрудников правоохранительных органов организовали незаконное пребывание в России иностранных граждан путем их постановки на миграционный учет», — заявили в МВД по Новосибирской области. Против правоохранителей возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «О превышении должностных полномочий».