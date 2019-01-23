Голодные обмороки: почему недоедают школьники

В Кемеровской области ученики сельских школ, чьи родители не могут платить за питание, падают в голодные обмороки, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, выступая на сессии областного совета. По словам омбудсмена, о подобной проблеме он узнал от классных руководителей, которые стали обращаться к нему, заметив социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

Реклама

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают.

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.

[У родителей] нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», — сказал Кислицын

Он добавил, что с этой проблемой сталкиваются ученики сельских школ и дети, которых привозят в школы из поселков. Большинство детей, которые недоедают, живут в малообеспеченных семьях. При этом речь идет об учениках разных возрастов, пояснил он.

Омбудсмен также рассказал, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей на питание. На сегодня «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.

«Я уже связался с теми людьми, предпринимателями, которые платят. Они готовы рассказать, что это действительно имеет место быть. Мои слова — это не выдумки. Дети [в школе, из которой было сообщение] кушают уже больше двух недель. Слава богу, что они сыты и здоровы», – приводит слова Кислицына сайт kp.ru. При этом омбудсмен не стал раскрывать, в каких именно образовательных учреждениях происходят подобные инциденты.

«У меня есть факты и конкретные люди, которые уже помогают школам. Я их не называю, дабы не подставлять их и прежде всего детей. Предприниматели берут школы и помогают. Не будем показывать и эти учреждения, потому что система образования реагирует по-разному на подобные вещи», — сказал омбудсмен РИА «Новости».

Пока чиновник не готов говорить о масштабах проблемы, однако добавил, что она затрагивает не одну сельскую школу. По его мнению, на этот вопрос обращают недостаточно внимания.

«Привлекать можно не только бизнес, а возможно, это должно быть финансирование государства. Пока мне сложно сказать, надо думать и обсуждать, но пока в ручном режиме эта проблема закрывается. Проблема актуальна, она есть. Не скажу за весь регион и планирую в ближайшее время провести свое изучение глубины проблемы. А то, что такие случаи есть, и не один, я сказал», — добавил он.

Кислицын также считает, что проблему детского недоедания можно решить на государственном уровне, чтобы «каждый ребенок бесплатно питался в школе независимо от социального статуса».

Организация питания школьников в Кузбассе находится на контроле областного департамента образования и науки. В ведомстве заявили, что на сегодняшний день во всех образовательных учреждениях региона созданы условия для организации питания согласно требованиям федеральных законов и санитарных правил.

Заместитель губернатора Елена Пахомова скептически отнеслась к сообщениям Кислицына, удивившись, что он сразу не обратился в профильные ведомства.

«Обеспечение детей питанием в учебных заведениях — это не просто вопрос региональный, это целое направление федеральной политики. Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — сказала Пахомова.

По данным обладминистрации, горячим питанием в общеобразовательных организациях Кузбасса по итогам 2018 года охвачено более 90% учащихся 1-11 классов, что превышает общероссийский показатель. Тем не менее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил работникам обладминистрации проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов, отметила Пахомова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что все российские школьники должны бесплатно питаться в образовательных учреждениях. При нынешних программах обучения от 40% до 60% суточного бюджета по питанию должно даваться ребенку в то время, пока он находится в школе.

Ребенок проводит в образовательном учреждении практически все активное световое время, пояснил Онищенко.

При этом, по его словам, сегодня ни в одном регионе этот бюджет в полной мере выполнен быть не может. Именно по этой причине родители дают детям перекусы в школу. Однако домашние пайки не всегда безопасны, поскольку продукты могут испортиться, а ребенок не всегда сможет позаботиться в школе о правильных условиях, в которых он принимает пищу.

«Поэтому я глубоко убежден, что государство должно взять полностью на себя школьное питание, как сегодня обеспечиваются школьники учебниками. Потому что без этой составляющей говорить о полноценном и эффективном образовании нельзя. Питание должно быть бесплатным для всех категорий учащихся. Мы спорим, какие книжки читать, является ли образование услугой или это что-то духовное, а вот откуда этот ребенок должен черпать энергию для роста, для умственного развития и для того напряжения, в котором он находится в процессе обучения, мы об этом как-то меньше пытаемся говорить», — пояснил Онищенко в интервью НСН.