Жизнь на свободе: Рыбка делает заявление. LIVE

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По возвращению в Россию Рыбку и Лесли ждало не только новое уголовное производство, но и обязанность закрыть долги по старому. В прошлом году суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Вашукевич и Кириллова удалить из сети все распространенные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен миллиардер. Кроме того, с ответчиков взыскали по 500 тыс. рублей штрафа.
Теперь же, заявил адвокат Дерипаски Иван Мельников, защита будет добиваться принудительного взыскания с Рыбки и Лесли миллиона рублей. Проблем в связи с тем, что Вашукевич является гражданкой Белоруссии возникнуть не должно, так как Минская конвенция по правовой помощи обеспечивает максимальную юридическую открытость между странами, добавил Мельников.
Пресс-конференция с Рыбкой и ее адвокатами должна начаться в 13.00 по московскому времени. Судя по анонсу, защита Вашукевич планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержание Анастасии.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко лично дал поручение освободить Рыбку.
«Глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — заявила Эйсмонт.
В белорусском МИД в свою очередь заявили, что освобождение Рыбки — «комплексная заслуга». Там отметили, что Вашукевич может прилететь в Минск, однако обязана по первому требованию явиться в российский суд.
Во вторник, 22 января, между Вашукевич и Давыдовой прошла очная ставка. На ней Травка обвинила Рыбку в вовлечении в занятие проституцией. Анастасия заявила, что отрицает свою вину.
«Следствие находится в некотором замешательстве и, видимо, обвинения уже не будет предъявлены. Это странно, так как у них было на это трое суток. Так что в суд Рыбка и Лесли пойдут в статусе подозреваемых. По закону, подозреваемых можно арестовать только в исключительных случаях», — сообщал «Газете.Ru» адвокат Александр Молохов, который консультирует Вашукевич по уголовному делу.
По данным Следственного комитета, в период с января 2017 года по март 2018 года Кириллов, будучи в сговоре с Вашукевич, принуждал к занятию проституцией гражданок Давыдову и Насыр, а также других неустановленных лиц.
Известно, что заявление против Рыбки и Лесли написала посещавшая их секс-тренинги Александра Давыдова, известная как Саша Травка. 24-летняя девушка заявила, что Кириллов отправлял ее на уроки раскрепощения, во время которых она оказывала сексуальные услуги. Кроме того, он якобы принуждал ее запоминать разговоры клиентов, а затем передавать их содержание Рыбке.
Накануне Рыбку и Лесли выпустили из ИВС «Зябликово» под подписку о невыезде. Обвинение молодым людям еще не предъявлено.
Вашукевич была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января — сразу после депортации из Таиланда, где она и еще несколько человек получили условные сроки за проституцию и сводничество.
«Газета.Ru» приветствует всех заинтересованных в судьбе Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, подозреваемых российского правоохранителями в вовлечении в проституцию. Сегодня Настя Рыбка даст первую после освобождения из тайской тюрьмы пресс-конференцию. Мы будем следить за новостями в онлайн-режиме.