Жизнь на свободе: Рыбка делает заявление. LIVE

По возвращению в Россию Рыбку и Лесли ждало не только новое уголовное производство, но и обязанность закрыть долги по старому. В прошлом году суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Вашукевич и Кириллова удалить из сети все распространенные фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен миллиардер. Кроме того, с ответчиков взыскали по 500 тыс. рублей штрафа.

Теперь же, заявил адвокат Дерипаски Иван Мельников, защита будет добиваться принудительного взыскания с Рыбки и Лесли миллиона рублей. Проблем в связи с тем, что Вашукевич является гражданкой Белоруссии возникнуть не должно, так как Минская конвенция по правовой помощи обеспечивает максимальную юридическую открытость между странами, добавил Мельников.