Баталии в колонии: заключенные избили охрану

За последние сутки стало известно как минимум о двух случаях нападения заключенных на сотрудников колонии. Один из инцидентов произошел в ИК-12 общего режима в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Как сообщили в региональном ГУ ФСИН, во время внепланового обыска несколько заключенных отряда №4 решили передать имеющиеся у них запрещенные предметы осужденным из другого отряда. Когда сотрудники колонии попытались изъять предметы, четверо осужденных напали на них, «нанеся удары руками и ногами». Инцидент произошел 17 января, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает местный портал 1rnd.ru.

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Двум пострадавшим сотрудникам колонии на месте оказали медицинскую помощь. В ведомстве отметили, что нападение заключенных было остановлено без применения спецсредств и физической силы. Инцидент также зафиксирован видеорегистраторами. После этого нападавших поместили в ШИЗО. В связи с инцидентом проводится проверка, добавили в ведомстве.

Ранее в Камчатской исправительной колонии №7 на сотрудников исправительного учреждения напали две заключенные женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Инцидент произошел под Новый год. 30 декабря 18-летняя девушка, осужденная за кражу, стала угрожать сотруднику колонии, а затем несколько раз ударила его ногами. На следующий день ее примеру последовала другая осужденная – 63-летняя женщина, отбывающая наказание за убийство. Она отказалась подчиниться требованиям сотрудницы колонии, а также ударила ее руками и опорной тростью.

Камчатские следователи возбудили против заключенных уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы в дополнение к отбываемому сроку.

Осенью прошлого года заключенный избил сотрудника колонии в Смоленской области. Причем, судя по заявлениям официальных лиц, после инцидента был наказан не только нападавший, но и сотрудники колонии.

«11 сентября в 22:50 к сотруднику ИК-3, находившемуся в жилой зоне колонии возле КПП-3, подошел осужденный и умышленно нанес ему два удара кулаком в лицо», — рассказал старший помощник прокурора области Александр Боровиков. Его слова приводит местное издание «Рабочий путь».

Боровиков отметил, что в нарушении режима колонии виноват не только заключенный, но и сотрудники, которые не приняли меры, чтобы обеспечить порядок в учреждении. По словам Боровикова, работники ИК, проводя с осужденным воспитательную работу, не учитывали индивидуальных особенностей его личности, характера и обстоятельств, совершенных им преступлений. Кроме того, воспитательная работа не была «направлена на его исправление, что нарушает требования ст. 109 УИК РФ («Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы»)». Прокуратура вынесла в адрес начальника учреждения представление, а два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом наказан был и сам нападавший, в его отношении возбудили уголовное по ч. 2 ст. 321 УК РФ.

В начале нынешнего года замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал, что сотрудники ведомства находятся под «колоссальным психологическим давлением», поскольку каждый день они вынуждены за небольшую зарплату общаться с преступниками.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых.

В их глазах такая тоска, такая безнадега», — сказал он в интервью «Интерфаксу». Кроме того, Максименко отметил рост числа нападений на сотрудников ФСИН со стороны заключенных.

«Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — сказал он.

Впрочем, правозащитники, с которыми пообщалась «Газета.Ru» говорят, что гораздо больший размах имеет противоположная проблема — физическое насилие над заключенными со стороны работников учреждений.

В 2018 году СМИ рассказали о резонансных историях пыток заключенных сотрудниками ФСИН. Так, летом стало известно, что более десятка сотрудников ярославской колонии №1 принимали участие в избиении осужденного Евгения Макарова. В колонии №6 в Брянской области заключенный умер от удушения. В случившемся обвинили сотрудника колонии, в его отношении завели уголовное дело. В Чите в отношении неустановленных сотрудников колонии №5 было заведено уголовное дело после заявления об избиении заключенных.

В Калининградской области был арестован замначальника отдела безопасности исправительной колонии №9. По версии следствия, офицер управления ФСИН избил заключенного в январе 2018 года, в результате чего пострадавший получил множественные переломы ребер. В марте следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Наибольший резонанс получила история о пытках над Евгением Макаровым. После этого во ФСИН объявили о проведении проверок исправительных учреждений по всей стране.

В октябре в пресс-службе ведомства рассказали, что по результатам более двух тысяч проверок было выявлено 168 нарушений с применением физической силы и специальных средств.

В частности, в 104 случаях не велась видеофиксация фактов применения к осужденным и арестованным физической силы и спецсредств, в трех случаях был нарушен порядок применения силы и спецсредств, кроме того, был выявлен «61 факт ненаправления материалов проверок в органы прокуратуры», пояснили в ведомстве.

Руководитель Санкт-Петербургского отделения «Комитета за гражданские права», член ОНК Санкт-Петербурга 2 и 3 созывов Борис Пантелеев считает, что основной проблемой насилия в российских колониях является отсутствие общественного наблюдения. По словам эксперта, на практике те, кто отправляет запросы, чтобы посетить колонию и пообщаться с осужденными наедине, нередко получают «плавно обтекаемые ответы» о том, что «пока нет возможности» это сделать.

«Сказать, что общественный контроль над исправительными учреждениями очень слабый — это сделать сильное преувеличение. При каждом УФСИН существуют общественные советы, но в их положениях нет ни единого слова о контроле. В этих документах сказано, что советы занимаются благотворительностью и попечительством», — сказал Пантелеев «Газете.Ru».