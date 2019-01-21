Проституция или тренинги? Суд решает судьбу Рыбки. LIVE

Спустя два дня после суда, 17 января, Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда. Однако, приземлившись в Москве, молодые люди были задержаны полицией в транзитной зоне Шереметьево. Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Рыбки, тем самым российские правоохранители превысили свои полномочия.

«Это нарушение международного права. Она собиралась пересесть в самолет до Минска [у Вашукевич белорусское гражданство]. Кроме того, она требовала адвоката, который не был предоставлен на момент фактического задержания — это тоже грубое нарушение. Никого тогда не допустили. С этим был связан ее протест, когда она отказывалась добровольно покинуть здание аэропорта», — сообщал Александр Молохов.