Проституция или тренинги? Суд решает судьбу Рыбки. LIVE

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В тот же день в московском УВД заявили, что против Рыбки и Лесли возбуждено уголовное дело по части второй статьи 240 УК РФ «О вовлечении в занятие проституцией». Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.
Спустя два дня после суда, 17 января, Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда. Однако, приземлившись в Москве, молодые люди были задержаны полицией в транзитной зоне Шереметьево. Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Рыбки, тем самым российские правоохранители превысили свои полномочия.
«Это нарушение международного права. Она собиралась пересесть в самолет до Минска [у Вашукевич белорусское гражданство]. Кроме того, она требовала адвоката, который не был предоставлен на момент фактического задержания — это тоже грубое нарушение. Никого тогда не допустили. С этим был связан ее протест, когда она отказывалась добровольно покинуть здание аэропорта», — сообщал Александр Молохов.
15 января все фигуранты скандального дела полностью признали свою вину. В тот же день суд Паттайи приговорил их к 18 месяцам тюрьмы, однако большую часть назначенного срока Рыбка и команда отбыли в следственном изоляторе. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный.
Вашукевич, Кириллов и еще пять граждан России и Белоруссии были фигурантами дела о нелегальном секс-тренинге, который они организовали в Паттайе. Их задержали в феврале 2018 года в одной гостиниц курортного города. Изначально россиян и белорусов обвинили по статье о нарушении трудового законодательства Таиланда, однако затем дело было переквалифицировано на статью «О предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы».
Заседание по ходатайству следствия об аресте Рыбки и Лесли должно было состояться в субботу, 19 января. Однако суд отложил процесс до вторника, чтобы исследовать дополнительные материалы. Таким образом была удовлетворена просьба защитников обвиняемых и прокуратуры.
Следователи считают, что с января 2017 года по март 2018 года Вашукевич с Кирилловым вовлекли в занятие проституцией больше двух девушек. Уголовное дело было возбуждено еще 19 сентября прошлого года по заявлениям потерпевших по фамилии Давыдова и Насыр, однако в декабре следственные мероприятия были приостановлены. Они возобновились 17 января.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня Нагатинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли. Они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией. СК хочет арестовать их до 16 февраля. «Газета.Ru» будет следить за ходом судебного процесса.