Настоящая Арктика: аномальные морозы идут на Москву

Крепкие крещенские морозы придут в столицу с опозданием. Как сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, похолодание начнется в ночь на понедельник.

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«Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, а днем регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, который откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура воздуха в столице в течение суток понизится до -12...-7°С и продолжит опускаться к вечеру», — говорится в сообщении «Фобос».

«Дна» морозного колодца температурный фон достигнет 22 и 23 января. Ночная температура воздуха составит до -25°С, днем ожидается не теплее -17...-12°С, что на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы.

По словам синоптика, морозы начнут спадать во второй половине недели, когда активизируются снежные атлантические циклоны. «Среднесуточная температура к выходным постепенно вернется в свое климатическое русло», — отметил он.

Неделя начнется не только с морозов, но и с сильного ветра, из-за чего в столичном регионе на 21 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он, предположительно, сохранится в течение 22 часов.

Следующая волна холодов ожидается уже в феврале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В этом году мы прогнозируем, что очень теплого февраля и марта не ожидается — погода будет вполне зимней, но изменчивой. Это характерная черта: при глобальном потеплении увеличивается вариабельность погодных характеристик», — сказал он.

По словам Вильфанда, остаток зимы и март «суперхолодным» не будет, а температурный фон ожидается около нормы. В феврале будут периоды морозов с температурой до -15...-20, однако возможны и периоды теплой погоды и даже оттепели.

В целом зимы в Москве за последние 100 лет стали теплее примерно на 4 градуса. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Если смотреть за последние 100 лет, долгопериодный климатический тренд, то в декабре потеплело на 5 градусов, в январе на 4,5, и в феврале где-то на 4 градуса. В среднем, зима в Москве за последнее 100-летие потеплела примерно на 4 градуса», — сказал Семенов.

Он также отметил, что январские оттепели в Москве с годами станут более частым явлением. «Что касается январских оттепелей, это нормальное явление, они были всегда и при более холодном климате. Ничего особенного в таких скачках температуры нет, другое дело, что все это происходит на фоне положительного тренда температуры и со временем такие оттепели вероятно станут более частыми, заметными и интенсивными», — отметил климатолог.

Кстати, переменчивая зимняя погода вызывает депрессию у птиц и снижает их выживаемость, сообщил агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«Любые перепады, колебания через ноль, снижение атмосферного давления птицы переносят очень плохо — у них начинается депрессия, они плохо питаются. Есть, например, метеочувствительные люди, а птицы еще более метеочувствительные. Мы по нашим птицам замечаем, что когда происходит снижение давления, они не только становятся более вялыми, но у них также снижается выживаемость, то есть если в этот период сделать птице операцию, то велика возможность развития осложнений», — сказал Мишин.

Он также отметил, что из-за заморозков после оттепели птицы могут испытывать трудности с добыванием корма, поэтому людям необходимо их подкармливать в этот период. «Обратный период замораживания опасен явлением ледяных дождей: замораживается вода на ветках, плодах, семенах, то есть все что можно было достать птице в качестве корма, оно не просто под снег уходит, а физически замораживается, и встает проблема питания. Люди здесь могут помочь — подкормить», — добавил орнитолог.